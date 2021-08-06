聯儲局理事沃勒：高度懷疑開發央行數字貨幣必要性

▲ 美國聯儲局理事沃勒(Christopher Waller)稱，對聯儲局開發數碼貨幣的必要性持高度懷疑態度。（法新社資料圖片）

美國聯儲局理事沃勒(Christopher Waller)稱，對儲局開發數字貨幣的必要性，持高度懷疑態度。他在給美國企業研究所（American Enterprise Institute）準備演講稿中寫道，「雖然央行數字貨幣吸引美國和其他國家的濃厚興趣，但我仍然懷疑美聯儲局數字貨幣，是否能解決美國支付系統面臨的任何重大問題。」

沃勒的講話表明，聯儲局理事會圍繞央行數字貨幣的辯論還遠未結束。

聯儲局監管副主席夸爾斯（Randal Quarles）曾於6月28日演講中表示，聯儲局數字貨幣可能構成重大而具體的風險，而好處尚不清楚。聯儲局理事布雷納德（Lael Brainard）上周稱，如果美國在國際支付體系中沒有數字貨幣，而其他大型經濟體正在推進央行數字貨幣，聽起來不像是可持續的未來。

沃勒表示，當前支付系統已覆蓋全國，民間和聯儲局創新都將加快這一進程，「加快支付速度不是創建央行數字貨幣的令人信服的理由。」

他又指，即使其他國家開始使用數字貨幣進行跨境支付，也沒理由認為美元會失去國際支付體系的主導地位。「我認為沒理由認為全世界會湧向中國央行或其他任何國家的數字貨幣，為什麽非中國的公司會突然想讓自己所有金融交易都受到中國政府監控。」

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編輯：李勝君

