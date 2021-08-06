【樓市趣聞】因業主一句話　租客樓都未唔睇　即交半年租承租

踏入租賃旺季，租客親自四出睇盤，務求找到又平又靚的單位，但有租客因業主一句話，竟然連樓也不睇，更一次過交半年租決定承租。利嘉閣梁桂華說，屯門居屋兆禧苑E座高層14室，實用面積約415平方呎，兩房間隔，享開揚景觀，月租原叫價10,500元，近日略減價500元，成功以10,000元租出，實用呎租約24元。

梁桂華說，該租客為區內教師，急於九月前遷入單位，由於業主承諾翻新單位，故租客沒有睇樓，亦即決定承租，並願意一次過交半年租金，而業主亦被此打動，故酌量減租500元，以月租10,000元成交。

據悉，業主於1996年11月，以約128萬元購入上述單位，以上述月租10,000元計，現享租金回報率約9.4厘。代理續說，上述為屋苑本月首宗租賃成交，而屋苑現有兩個單位放租，入場價為9,500元。

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