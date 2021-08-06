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【ET開市直擊】「國策市」自保大法 芯片股又安全嗎？（附Time code）

股市 08:55 2021/08/06

分享：

港股在「國策市」下，投資者應採取什麼買賣策略？面對芯片短缺，具「中國芯」概念的板塊，是否投資市場曙光？中芯國際 （00981） 公布上季業績，純利6.88億美元按年大升4倍，股價會否又有炒作？

中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》為你分析。

Time code：

00：05 - 港股今日焦點
00：44 - 外圍市況速報
02：45 - 美股續強　再獲高盛調升標指目標
05：40 - 港股市況速報＋北水盤路
06：49 - 港股後市分析　恒生指數睇咩位
09：46 - 「國策市」左右港股　最近監管乳業股
11：43 - 配方奶受累較大　中國飛鶴 （06186） 、澳優 （01717） 、雅士利 （01230） 受累
13：21 - 飲水不會被監管？農夫山泉 （09633） 又點睇
15：18 - 內地哪些行業最不受管？
17：21 - 中芯國際 （00981） 業績佳　股價前景仍看俏？
23：28 - 華虹半導體 （01347） 、ASM （00522） 可以跟炒嗎？
26：35 - 中芯國際 vs 台積電（TSM）怎分析
28：38 - 港股競價交易時段市況速報
30：49 - ET個股推介－中電信 （00728）
31：52 - 長和 （00001） vs 長實 （01113） 哪股更值得持有
34：08 - 股票分析：中電信 （00728） 股價前景如何？
36：40 - 股票分析：新特能源 （01799） 股價前景如何？
39：12 - 股票分析：阿里巴巴 （09988） 股價前景如何？
40：32 - 股票分析：長江基建 （01038） 股價前景如何？
41： 56 - 股票分析：快手 （01024） 股價前景如何？
44：40 -  股票分析：美股ASML Holding（ASML）股價前景如何？
45：45 -  股票分析：美股NVIDIA（NVDA）股價前景如何？
46：33 -  股票分析：李寧 （02331） 股價前景如何？
48：12 - 股票分析：華潤水泥 （01313） 股價前景如何？
49：31 - 股票分析：東岳 （00189） 股價前景如何？
51：05 - 股票分析：瑞聲科技 （02018） 股價前景如何？
52：30 - 股票分析：舜宇光學 （02382） 股價前景如何？
53：19 - 港股開市後市況速報
55：05 - 財經日誌提提你

有股票疑難，歡迎WhatsApp（9613 3819）留言提問。

立即收看／收聽：https：//video.hket.com/video/3025707/

 

欄名 : ET開市直擊

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