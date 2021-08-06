【ET開市直擊】「國策市」自保大法 芯片股又安全嗎？（附Time code）

港股在「國策市」下，投資者應採取什麼買賣策略？面對芯片短缺，具「中國芯」概念的板塊，是否投資市場曙光？中芯國際 （00981） 公布上季業績，純利6.88億美元按年大升4倍，股價會否又有炒作？

中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》為你分析。

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