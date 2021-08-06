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【ET開市直擊】「國策市」自保大法 芯片股又安全嗎？

股市 07:15 2021/08/06

分享：

港股在「國策市」下，投資者應採取什麼買賣策略？面對芯片短缺，具「中國芯」概念的板塊，是否投資市場曙光？中芯國際 （00981） 公布上季業績，純利6.88億美元按年大升4倍，股價會否又有炒作？

中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》為你分析。

有股票疑難，歡迎WhatsApp（9613 3819）留言提問。

立即登入財經台：

https：//video.hket.com/srvv023/財經台

***

重溫上日《ET開市直擊》

Time code

01：20 - 美股外圍市況速報
03：21 - 港股市況速報＋北水盤路
04：27 - 港股市況分析　反彈目標睇幾多？
08：18 - 國策受惠股標青　汽車股前景點睇？
11：58 - 高追比亞迪  （01211）  　不如考慮ETF：GX中國電車  （02845）  
13：18 - 股票分析：吉利汽車  （00175）  買賣策略如何？
14：48 - 股票分析：舜宇光學  （02382）  買賣策略如何？
19：12 - 股票分析：騰訊  （00700）  股價前景何？
22：31 - 波動市之下　比比的投資推介（1）
27：50 - 港股開市前市況速報
29：49 - ET個股推介：龍源電力  （00916）  
30：50 - 波動市之下　比比的投資推介（2）
34：38 - 生物科技股宜留神　還有哪些潛在政策風眼？
35：58 - 股票分析：福萊特玻璃  （06865）  買賣策略如何？
37：46 - 股票分析：信義光能  （00968）  買賣策略如何？
40：25 - 股票分析：李寧  （02331）  買賣策略如何？
43：32 - 股票分析：思摩爾國際  （06969）  買賣策略如何？
46：13 - 股票分析：滔博  （06110）  買賣策略如何？
48：14 - ETF分析：安碩恒生科技  （03067）  買賣策略如何？
49：58 - 股票分析：小米  （01810）  買賣策略如何？
50：30 - 股票分析：海螺  （00914）  vs華潤水泥  （01313）  點揀？
51：40 - 港股開市後市況速報
52：56 - 財經日誌提提你

 

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