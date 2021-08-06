【ET開市直擊】「國策市」自保大法 芯片股又安全嗎？

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【ET財經早點1分鐘】美國就業改善標指納指新高 長和長實大加派息
港股在「國策市」下，投資者應採取什麼買賣策略？面對芯片短缺，具「中國芯」概念的板塊，是否投資市場曙光？中芯國際 （00981） 公布上季業績，純利6.88億美元按年大升4倍，股價會否又有炒作？
中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》為你分析。
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重溫上日《ET開市直擊》
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03：21 - 港股市況速報＋北水盤路
04：27 - 港股市況分析 反彈目標睇幾多？
08：18 - 國策受惠股標青 汽車股前景點睇？
11：58 - 高追比亞迪 （01211） 不如考慮ETF：GX中國電車 （02845）
13：18 - 股票分析：吉利汽車 （00175） 買賣策略如何？
14：48 - 股票分析：舜宇光學 （02382） 買賣策略如何？
19：12 - 股票分析：騰訊 （00700） 股價前景何？
22：31 - 波動市之下 比比的投資推介（1）
27：50 - 港股開市前市況速報
29：49 - ET個股推介：龍源電力 （00916）
30：50 - 波動市之下 比比的投資推介（2）
34：38 - 生物科技股宜留神 還有哪些潛在政策風眼？
35：58 - 股票分析：福萊特玻璃 （06865） 買賣策略如何？
37：46 - 股票分析：信義光能 （00968） 買賣策略如何？
40：25 - 股票分析：李寧 （02331） 買賣策略如何？
43：32 - 股票分析：思摩爾國際 （06969） 買賣策略如何？
46：13 - 股票分析：滔博 （06110） 買賣策略如何？
48：14 - ETF分析：安碩恒生科技 （03067） 買賣策略如何？
49：58 - 股票分析：小米 （01810） 買賣策略如何？
50：30 - 股票分析：海螺 （00914） vs華潤水泥 （01313） 點揀？
51：40 - 港股開市後市況速報
52：56 - 財經日誌提提你
欄名 : ET開市直擊