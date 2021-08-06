  • 28°C
香港時間 : 2021806日 (五) 00:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【有相睇】買家急換樓　破頂價入市將軍澳富麗花園　768.98萬創歷史新高

股樓投資 00:18 2021/08/06

分享：

二手破頂潮尚未完結，再有屋苑錄得破頂成交。美聯物業林浩德表示，將軍澳富麗花園剛錄破頂成交，有3房單位剛以768.98萬元易手，創3房歷史新高價。

上述成交單位為富麗花園1座中層B室，實用面積556方呎，屬3房間隔，望樓景，兼擁企理裝修，由於市場缺盤，用家見單位整體質素不俗，決定承接換樓，成交價768.98萬元，折合實用呎價約13,831元。

單位圖片

    點擊圖片放大
    +5
    +4

據了解，原業主於2010年5月以279萬元購入，是次轉手帳面大幅獲利489.98萬元，升值176%。

同場加映︰【孫子市法】疫情滯脹夾攻 提防淡友發功

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝昕蕎

相關文章

【有相睇】換樓業主遇着誠意上車客　爽快減價賣叠茵庭　559萬低市價成交
2021/08/04
【有相睇】換樓業主遇着誠意上車客　爽快減價賣叠茵庭　559萬低市價成交
【有相睇】海景樓有價講　珀麗灣減25萬以855萬沽　買家喜搬三房套大單位
2021/08/04
【有相睇】海景樓有價講　珀麗灣減25萬以855萬沽　買家喜搬三房套大單位
【薈藍價單】青衣薈藍價錢曝光　首批單位64伙　折實最平388.8萬起
2021/08/05
【薈藍價單】青衣薈藍價錢曝光　首批單位64伙　折實最平388.8萬起
【示範單位】青衣薈藍203呎單位五臟俱全　3.5米特高樓底可架設閣樓　輕鬆打造私人空間
2021/08/04
【示範單位】青衣薈藍203呎單位五臟俱全　3.5米特高樓底可架設閣樓　輕鬆打造私人空間

你可能感興趣

【有相睇】換樓業主遇着誠意上車客　爽快減價賣叠茵庭　559萬低市價成交
19:19 2021/08/04
【有相睇】換樓業主遇着誠意上車客　爽快減價賣叠茵庭　559萬低市價成交
【有相睇】海景樓有價講　珀麗灣減25萬以855萬沽　買家喜搬三房套大單位
19:23 2021/08/04
【有相睇】海景樓有價講　珀麗灣減25萬以855萬沽　買家喜搬三房套大單位
【薈藍價單】青衣薈藍價錢曝光　首批單位64伙　折實最平388.8萬起
15:20 2021/08/05
【薈藍價單】青衣薈藍價錢曝光　首批單位64伙　折實最平388.8萬起
美聯物業 私人屋苑 富麗花園 將軍澳

下一篇文章

【著數優惠】美食博覽下周起開鑼 日本命力推1元福袋大放送
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

BNO移民英國=免費移民? 顧問：不要抱「唔執輸」心態 呢3大因素要考慮
BNO移民英國=免費移民? 顧問：不要抱「唔執輸」心態 呢3大因素要考慮
【教主駕到】McCafé夥教主Anson Lo攜手推「粉紅教主」冰雪特飲 大型廣告牌打卡位明天起再現尖沙咀 神徒們不能錯過
【教主駕到】McCafé夥教主Anson Lo攜手推「粉紅教主」冰雪特飲 大型廣告牌打卡位明天起再現尖沙咀 神徒們不能錯過
【薈藍價單】青衣薈藍價錢曝光　首批單位64伙　折實最平388.8萬起
【薈藍價單】青衣薈藍價錢曝光　首批單位64伙　折實最平388.8萬起
【消費券熱話】$7罐頭粟米變收$587 批評藥房「趁亂收多錢」 網民建議報警或海關
【消費券熱話】$7罐頭粟米變收$587 批評藥房「趁亂收多錢」 網民建議報警或海關
【消費券熱話】消費券推出 商家趁機加價變通脹 網民：當香港人水魚咁劏
【消費券熱話】消費券推出 商家趁機加價變通脹 網民：當香港人水魚咁劏
【BNO移民】港爸帶妻女移居英國搞甜品店 兩年來最深感受：移民從來都不是易事
【BNO移民】港爸帶妻女移居英國搞甜品店 兩年來最深感受：移民從來都不是易事