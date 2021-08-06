【有相睇】買家急換樓　破頂價入市將軍澳富麗花園　768.98萬創歷史新高

二手破頂潮尚未完結，再有屋苑錄得破頂成交。美聯物業林浩德表示，將軍澳富麗花園剛錄破頂成交，有3房單位剛以768.98萬元易手，創3房歷史新高價。

上述成交單位為富麗花園1座中層B室，實用面積556方呎，屬3房間隔，望樓景，兼擁企理裝修，由於市場缺盤，用家見單位整體質素不俗，決定承接換樓，成交價768.98萬元，折合實用呎價約13,831元。

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據了解，原業主於2010年5月以279萬元購入，是次轉手帳面大幅獲利489.98萬元，升值176%。

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