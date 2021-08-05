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【著數優惠】美食博覽下周起開鑼 日本命力推1元福袋大放送

理財智慧 23:43 2021/08/05

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由香港貿發局舉辦的年度盛事「美食博覽 2021」於8月12日至16日一連5天於灣仔會展舉行，適逢消費劵推出，商戶也推出各方優惠吸消費者注目。


其中香港健康食品品牌日本命力會於博覽會期間推出多項優惠，包括1元福袋大放送及健康命力彈珠台送出豐富禮遇等。同場，日本命力更會有駐場專業營養師提供免費 PASESA 心血管檢測、即場認知障礙風險評估。

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1元福袋大放送
今年博覽每時段首30名顧客，可以福袋價1元換購活得易益生菌滴劑一盒（原價：218元）。「活得易益生菌滴劑」可以改善腸道健康，舒緩便秘問題，增強人體免疫功能。


其他豐富禮遇
除限定福袋，顧客可以38元選購採用專利抑制病毒成份 Trypsin 的「ColdZyme 防感易口腔噴劑」（原價：128元），有效抑制及減少 98.3%新型病毒及 99%傷風病毒，減少染病機會及舒緩咽喉不適。

【奧運熱潮】慶祝港隊報捷 港鐵向市民送出10萬張單程車票，詳見【下一頁


同場更可以限定價80元選購由瑞典製造「健鈣易(兒童配方)」（原價：380元）。採用天然紅海藻鈣和鎂，其獨特天然結構能持續釋放鈣，鈣質吸收率比傳統鈣片高100%，充分支持孩子成長，配合賴氨酸全面提升鈣質利用，促進骨骼牙齒生長。

【香港奪銅】香港女子乒乓球隊勇奪奧運銅牌 恒基恒生齊送逾570萬元獎金 杜凱琹單人已累獲逾185萬元，詳見【下一頁


顧客可以會場激安價380元購買「輕．瘦．美組合」，組合內含清腸排毒的「綠の清體素」一盒，再加美白去斑的「海洋の美白丸」或 阻擋澱粉質的「魔豆瘦身」或 吸油排脂的「退脂素」一盒（價值：976元），3 款產品自由組合。

【電子消費券】山頂廣場推夏日消費獎賞 送出500元購物電子優惠券 適用多間商戶，詳見【下一頁

 

同場加映：【孫子市法】疫情滯脹夾攻 提防淡友發功

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記者：陳詠妍

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