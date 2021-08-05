中手遊斥資6.4億元 購「仙劍奇俠傳」中國IP版權及子公司權益

▲ 中手遊向台灣大宇收購「仙劍奇俠傳」的中國IP版權。

中手遊 （00302） 宣布，將以6.4億元總代價，向台灣大宇收購佳典及Mighty Leader各自100%股權。其中佳典間接持有中手遊非全資附屬公司北京軟星49%股權，北京軟星主要從事電腦及手機遊戲開發。而Mighty Leader為「仙劍奇俠傳」中國註冊、授權或使用的所有IP版權的唯一擁有人。

交易代價中，包括1.46億元用於收購北京軟星49%股權，以及向Mighty Leader注資4.52億元，以獲得台灣大宇轉讓「仙劍奇俠傳」於中國註冊、授權或使用的所有IP版權。

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中手遊指，「仙劍奇俠傳」 IP多次在中國大陸地區官方及社會組織的知名IP評舉桂冠，兼具影響力與商業價值。一直以來，集團與台灣大宇在提升「仙劍奇俠傳」 IP價值，培育IP生命力與影響力發展等方面規劃一致。集團立足於中國大陸地區，面向全球開拓業務，有能力及信心推進該IP的發展。

公司續指，透過收購佳典，北京軟星將成為公司的全資附屬公司，包含北京軟星專利IP及內部開發能力的100%權益。透過全面收購北京軟星相關團隊和「仙劍奇俠傳」 IP中國大陸地區版權，有助於加強集團IP遊戲生態競爭力，保障IP遊戲戰略長期穩定推進。

中手遊今日收報3.94元，升0.5%，成交1億元。

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編輯：陳健婷