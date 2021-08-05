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【電子消費券情報】香港寬頻推出購買iPhone 12系列可獲650元折扣　兼送一年免費光纖寬頻服務

理財智慧 23:18 2021/08/05

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香港寬頻推出優惠，由8月6日起於指定香港寬頻專門店、AT+門市或香港寬頻網站（jetsozone.hkbn.net）購買iPhone 12系列，可享高達650元機價折扣，以及贈送免費12個月光纖寬頻服務*。

香港寬頻指，如與顧客欲加入流動通訊服務計劃，公司提供轉台送首12個月雙倍數據兼相等於一年5G 月費回贈計劃，新客戶於8月31日之前，攜號轉台登記178元/月的首12個月額外15GB（合共每月30GB）的5G本地數據，同時購買iPhone 12系列手機，除了可享650元機價折扣外，更可獲合共2,136元的月費回贈，詳情可瀏覽https://bit.ly/3AcZbcJ

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責任編輯：黎淑雯

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