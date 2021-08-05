【電子消費券】山頂廣場推夏日消費獎賞 送出500元購物電子優惠券 適用多間商戶

5000元電子消費券的首期已於8月1日派發，恒隆地產旗下的山頂廣場推出夏日消費獎賞，由即日起至8月31日逢星期一至五送上港幣500元購物電子優惠券，當中包括多款零售及餐飲電子優惠券，適用於多個餐飲美食、生活及時尚服飾等商戶。

【電子消費券】八達通：9成市民已於首兩日領取電子消費券 交易宗數和金額有明顯上升 【下一頁】

顧客只需下載恒隆商場手機應用程式並成功登記成為「hello 恒隆商場獎賞計劃」會員，於即日起至8月31日期間，逢星期一至五於指定餐飲商戶，包括堂食及外賣作任何金額的電子消費，即可獲贈港幣500元購物電子優惠券，內含三款購物電子優惠券，分別為一張250元電子優惠券、兩張100元電子優惠券及兩張25元電子優惠券。

【5000元消費券】消委會接26宗投訴 籲市民留意優惠條款保留單據 【下一頁】

顧客可於換領日起計7日內盡享接近30間不同商戶之購物及餐飲優惠，參與商戶包括香港大富翁夢想世界 TM、GO@PEAK GALLERIA、Build-A-Bear Workshop 金泰迪工作室、APM Monaco、FURLA、PANDORA 及 Thomas Sabo 等，一次過滿足多重願望，盡情享受充滿驚喜的仲夏消費禮遇。

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責任編輯：羅浩濂