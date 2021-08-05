  • 28°C
香港時間 : 2021805日 (四) 23:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電子消費券】山頂廣場推夏日消費獎賞 送出500元購物電子優惠券 適用多間商戶

理財智慧 22:57 2021/08/05

分享：

5000元電子消費券的首期已於8月1日派發，恒隆地產旗下的山頂廣場推出夏日消費獎賞，由即日起至8月31日逢星期一至五送上港幣500元購物電子優惠券，當中包括多款零售及餐飲電子優惠券，適用於多個餐飲美食、生活及時尚服飾等商戶。

【電子消費券】八達通：9成市民已於首兩日領取電子消費券 交易宗數和金額有明顯上升 【下一頁

顧客只需下載恒隆商場手機應用程式並成功登記成為「hello 恒隆商場獎賞計劃」會員，於即日起至8月31日期間，逢星期一至五於指定餐飲商戶，包括堂食及外賣作任何金額的電子消費，即可獲贈港幣500元購物電子優惠券，內含三款購物電子優惠券，分別為一張250元電子優惠券、兩張100元電子優惠券及兩張25元電子優惠券。

【5000元消費券】消委會接26宗投訴　籲市民留意優惠條款保留單據 【下一頁

顧客可於換領日起計7日內盡享接近30間不同商戶之購物及餐飲優惠，參與商戶包括香港大富翁夢想世界 TM、GO@PEAK GALLERIA、Build-A-Bear Workshop 金泰迪工作室、APM Monaco、FURLA、PANDORA 及 Thomas Sabo 等，一次過滿足多重願望，盡情享受充滿驚喜的仲夏消費禮遇。 

    點擊圖片放大
    +12
    +11

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂

電子消費券 地產 山頂廣場 The Peak Galleria 香港 商場

下一篇文章

【奧運熱潮】慶祝港隊報捷 港鐵向市民送出10萬張單程車票
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【教主駕到】McCafé夥教主Anson Lo攜手推「粉紅教主」冰雪特飲 大型廣告牌打卡位明天起再現尖沙咀 神徒們不能錯過
【教主駕到】McCafé夥教主Anson Lo攜手推「粉紅教主」冰雪特飲 大型廣告牌打卡位明天起再現尖沙咀 神徒們不能錯過
BNO移民英國=免費移民? 顧問：不要抱「唔執輸」心態 呢3大因素要考慮
BNO移民英國=免費移民? 顧問：不要抱「唔執輸」心態 呢3大因素要考慮
【薈藍價單】青衣薈藍價錢曝光　首批單位64伙　折實最平388.8萬起
【薈藍價單】青衣薈藍價錢曝光　首批單位64伙　折實最平388.8萬起
【BNO移民】港爸帶妻女移居英國搞甜品店 兩年來最深感受：移民從來都不是易事
【BNO移民】港爸帶妻女移居英國搞甜品店 兩年來最深感受：移民從來都不是易事
【消費券熱話】消費券推出 商家趁機加價變通脹 網民：當香港人水魚咁劏
【消費券熱話】消費券推出 商家趁機加價變通脹 網民：當香港人水魚咁劏
【消費券熱話】$7罐頭粟米變收$587 批評藥房「趁亂收多錢」 網民建議報警或海關
【消費券熱話】$7罐頭粟米變收$587 批評藥房「趁亂收多錢」 網民建議報警或海關