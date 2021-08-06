【開市9點半】長和系增派中期息　李澤鉅指樓市中長綫平穩向好　中芯國際上季多賺4倍

（1）長和系業績，長實 （01113） 、長和 （00001） 上半年盈利大幅回升3成以上，中期股息分別增派3成至0.8元及增派兩成至0.41元。長實 （01113） 主席李澤鉅表示，樓市中長綫平穩向好，並將繼續以房屋政策為主導。酒店、酒吧及飛機租賃等部分業務則仍處艱難時期。

【長和系業績】長實半年純利增三成、中期息增兩成至0.41元 李澤鉅料樓市中長綫平穩向好

【長和系業績】長實李澤鉅：經濟正復甦市況不錯 啟德住宅項目所有單位有海景

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（2）長和上半年呈報盈利增41%至183億元，收益總額增11.8%至2124億元。李澤鉅表示，對不少公司而言可持續發展是合規議題，對長和卻是生意機會。

【長和系業績】長和半年多賺41%、加派息3成至0.8元 李澤鉅：若無意外全年可維持增速

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（3）中芯國際 （00941） 上季多賺4倍，全年銷售收入成長目標和毛利率目標上調到30%左右。

【中芯業績】中芯國際上季多賺4倍 上調全年收入增長、毛利率目標至30%

（4）官媒收回「精神鴉片」論後，卻有另一官媒發文批評內地遊戲產業。

【監管跌市】官媒再批遊戲業「稅務應與傳統行業適度看齊」 騰訊跌近4%、一年慳稅多少？

（5）快手 （01024） 一舉跌穿100及90元關，較招股價已低逾兩成。

【快手解禁】快手股價重挫15%失守90元 逾38億股今日解禁、期待北水支援？

（6）比亞迪 （01211） 強勢破頂，剛公布7月新能源汽車銷量約5萬輛，按年增加2.34倍，更傳將向Tesla（美：TSLA）供應「刀片電池」。

【比亞迪股價】比亞迪7月新能源車銷量增2.34倍 傳明年向Tesla供應「刀片電池」

（7）未上市的在綫教育股「猿輔導」、「作業幫」，除創辦人和公司之外，早期投資者也損失慘重......

【教育雙減】教輔行業因監管重創 外媒：騰訊、軟銀等初創投資者探討收回投資

（8）香港交易所 （00388） 首位非華人行政總裁歐冠昇透露，留在香港有三大原因。

【港交所CEO】歐冠昇：最大挑戰來自地緣政治 透露兒時志願做醫生

（9）拜登目標2030年電動車銷量佔5成。

【電動車】拜登將簽署行政命令 目標2030年電動車銷量佔比達5成

港股ADR及美股收市情況：

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記者：區嘉俊