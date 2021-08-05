【周末好去處】樂風設「舊香港•融舊 - 藝術概念館」 8月13日起免費開放公眾參觀 讓市民品嚐建築藝術

香港房地產發展商樂風集團 (Lofter Group)將未來一系列的市區優質住宅項目命名為《The Timeless Series》，並設立大型的 「舊香港 • 融舊 - 藝術概念館」，在賦予舊建築新生命的同時，竭力保留其歷史風貌，把《The Timeless Series》的建築概念立體地呈現出來。

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「舊香港 • 融舊 - 藝術概念館」在即將清拆的太子基隆街重建項目，該項目屬戰前的廣州式騎樓建築，見證香港的歷史和文化風貌，外廊的麻石柱由本地藝術家吳雨桐親自提字，概念館佔地約4,000呎，限時店舖陳列出樂風集團多年來於不同舊樓項目珍藏的舊物件，例如白鐵信箱、「大牛龜」、舊式招牌等。另外，場內設精緻紀念品出售，包括由樂風團隊自家設計的明信片、撲克牌及扣針，而星期一至五設有懷舊小食，如麥芽糖餅、叮叮糖、砵仔糕、香蕉糕及糖蔥餅，星期六、日及公眾假期則有駐場師父表演傳統手藝—龍鬚糖及糖蔥餅製作。

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「舊香港 • 融舊 - 藝術概念館」活動資料：

開放日期：8月13日至8月27日

開放時間：星期一至五下午1時至晚上9時

星期六、日及公眾假期中午12時至晚上9時

地點：太子基隆街1至7號地下

費用：免費入場

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責任編輯：羅浩濂