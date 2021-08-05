【乳業股】新華社警惕配方奶粉營銷影響母乳餵養　飛鶴、澳優憂受累

新華社發文指，在中國營養學會召開的2021年世界母乳喂養週主題研討會上，多名專家表示，配方奶粉營銷是影響孕產婦選擇母乳餵養的一大原因，相關營銷活動產生負面影響，需要加強對母乳代用品營銷行為的規範。

官媒發文警惕配方奶粉營銷影響母乳餵養，監管之手擬似伸向乳業企業，主攻嬰幼兒配方奶粉市場的中國飛鶴 （06186） 、澳優 （01717） 、雅士利 （01230） 或受累。飛鶴及澳優周四（5日）跌近3%，收報14.7元及7.48元。

報道提及中國疾控中心營養與健康所副所長賴建強稱，母乳是兒童出生後最佳的營養來源，母乳喂養使母親和嬰兒都受益，嬰兒出生後應堅持6個月純母乳餵養。數據顯示，全球各國都面臨著母乳餵養率未達到理想狀態的情況，目前全球超過一半的孩子，中國約三分之二的孩子沒有充分享受到母乳餵養的益處。

聯合國兒童基金會駐華辦事處營養專家常素英指出，近幾年嬰兒出生率下降，但配方奶粉銷量上升，主因更多母親選擇配方奶粉。但她指，嬰兒配方奶粉市場營銷活動對母乳餵養會產生負面影響，孕產婦接觸嬰幼兒配方奶粉營銷活動越頻繁，對配方奶粉的態度就越積極。

她建議，應通過強制性法規規範母乳代用品營銷行為，尤其是軟廣告等隱性營銷。同時，嚴格執行廣告法中關於過度和誤導性營銷嬰幼兒食品營銷行為的規定。而且，為促進和支持母乳餵養，應擴大高質量嬰幼兒餵養諮詢服務範圍、實施工作場所家庭友好政策、加大母乳餵養重要意義的宣傳力度等行動。

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編輯：袁諾曦