【美股焦點】美股三大指數開市微升 中概股再大幅走低

美股三大指數周四（5日）開市微升，道瓊斯工業平均指數升178.44點及0.5%，報34,959.9點，納斯達克指數升34.93點及0.23%，報14,817.4點，標準普爾500指數升15.26點及0.35%，報4,417.65點。金融股、非必需消費品股表現最好，追蹤相關行業的ETF Financial Select Sector SPDR ETF（XLF）及Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF（XLY）分別升0.93%及0.76%。

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醫藥股表現較差，Moderna（MRNA）盤前公布業績，公司第二季淨利潤增長超市場預期，報告又指種接第二劑其研發的新冠疫苗有效率為93%，惟股價仍跌2%。

中概股亦隨今午中國科技股走弱而下跌，貝殼跌幅便達10%，滿幫跌5.7%，另外網易、蹕哩蹕哩分別跌逾5%，虎牙、理想汽車均跌逾3%。至於教育股美聯教育（METX）公布將於2021年第三季推出成人海外高等學歷教育服務，股價現漲逾三成。

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