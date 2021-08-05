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【美股焦點】美股三大指數開市微升 中概股再大幅走低

股樓投資 21:56 2021/08/05

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美股三大指數周四（5日）開市微升，道瓊斯工業平均指數升178.44點及0.5%，報34,959.9點，納斯達克指數升34.93點及0.23%，報14,817.4點，標準普爾500指數升15.26點及0.35%，報4,417.65點。金融股、非必需消費品股表現最好，追蹤相關行業的ETF Financial Select Sector SPDR ETF（XLF）及Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF（XLY）分別升0.93%及0.76%。

【美股焦點】Robinhood股價單日升逾50%　「連登契媽」Cathie Wood賬面大賺

醫藥股表現較差，Moderna（MRNA）盤前公布業績，公司第二季淨利潤增長超市場預期，報告又指種接第二劑其研發的新冠疫苗有效率為93%，惟股價仍跌2%。

中概股亦隨今午中國科技股走弱而下跌，貝殼跌幅便達10%，滿幫跌5.7%，另外網易、蹕哩蹕哩分別跌逾5%，虎牙、理想汽車均跌逾3%。至於教育股美聯教育（METX）公布將於2021年第三季推出成人海外高等學歷教育服務，股價現漲逾三成。

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撰文 : 林展鋒

疫苗 網易－S（09999） 中國概念股 汽車 超市 網易（美：NTES） 醫藥股 ETF 指數 教育股

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