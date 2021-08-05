【稀土概念股】金力永磁申請香港上市　集資約15.6億元

在深圳上市的高性能稀土永磁材料生產商金力永磁日前已遞交上市申請，據悉公司計劃集資2億美元（約15.6億港元），並已委任中信證券及法巴為聯席保薦人。

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金力永磁2018年在深交所上市，股價至今累升6.2倍，市值約269億元（人民幣，下同）。該公司去年的高性能稀土永磁材料產量市場份額約為14.5%，排名世界第一。此外，其專注釹鐵硼永磁材料的研發和產銷，產品廣泛用於新能源汽車、永磁風力發電機、節能變頻空調及其他行業。

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今年首季，金力永磁收入錄得7.6億元，按年升95%，利潤增長1.8倍至1億元。去年全年收入增長40%至23億元，利潤增長56%至2.4億元。

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記者：張以正