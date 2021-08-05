【奧運熱潮】慶祝港隊報捷 港鐵向市民送出10萬張單程車票

香港運動員在東京奧運會再次獲得奬牌，港鐵今日（5日）宣布，為和市民一齊分享喜悅，特別準備了10萬張免費本地單程車程，作為小禮物送給市民。

貿發局送3萬名額 供已接種疫苗人士可免費入場：【下一頁】

【香港奪銅】香港女子乒乓球隊勇奪奧運銅牌 恒基恒生齊送逾570萬元獎金 杜凱琹單人已累獲逾185萬元：【下一頁】

MTR Mobile登記用戶在8月11日下午2時登入MTR Mobile，就有機會取得名額共10萬個，先到先得，送完即止；並適用於乘搭港鐵本地單程車程，機場快線、輕鐵、東鐵線頭等、羅湖及落馬洲車程、港鐵巴士及港鐵接駁巴士除外，而領取時間為8月11日下午2時至晚上11時59分。

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責任編輯：潘曉豐