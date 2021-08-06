【恒大3333】標普10日內兩降評級至「CCC」　廣州法院據報整合恒大案件處理、恒大系齊跌半成

▲ 標普不足兩周 再降恒大評級至「CCC」 稱其未償付風險正上升

中國恒大 （03333） 負面消息不斷，早前旗下子公司出現商票逾期付款、資產被凍結等事宜，評級機構亦連環將恒大降級。國際評級機構標普不足兩周，再將恒大、恒大地產及天基控股的信用評級由「B-」下調兩級至「CCC」，展望負面，指出恒大的未償付風險正在上升，而且流動性的流失快於此前預期。

同時，標普將恒大發行、天基控股擔保的美元票據長期發行評級由「CCC+」下調至「CCC-」。

另外，據內地媒體《財新》引述兩家律師所的律師，指他們都分別收到法院的通知，稱他們所代理的涉及恒大集團的案件要被移至廣州市中級人民法院集中管轄。

律師向財新表示，案件集中管轄與進入破產重整程序之間沒有因果關係，最高院把訴訟集中管轄到一個法院，是出於防止訴訟瓜分資產、保全資產的考慮。

恒大周五股價再跌5%，暫報5.16元，恒大物業 （06666） 跌6%創新低，報4.94元。恒大汽車 （00708） 跌5%，暫報11.54元。

標普下調恒大評級至B-，直指融資渠道轉弱，看【下一頁】

標普指，中國恒大面臨挑戰的根本原因是融資渠道，而貸方可能會進一步收緊敞口，金融機構對恒大融資渠道的約束或超出預期。

標普指，恒大的未償付風險不單為2022年大量債券到期，也有包括未來12個月要償付銀行和信託貸款，以及其他債務。

標普稱，留意到集團出現合同付款糾紛的事件正在增加，而資產凍結數量逐步增加為流動性緊張的信號。該機構預期，未來12個月恒大有2400億元人民幣的票據和應付賬款需要處理，其中約1000億人民幣於今年到期。

而恒大已加快資產銷售以償還債務，今年已籌集了超過80億美元。

標普上周一（7月26日）將恒大的信用評級，由「B+」下調兩級至「B-」。

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