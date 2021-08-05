【恒大3333】標普不足兩周再降恒大評級至「CCC」　稱其未償付風險正上升

▲ 標普不足兩周 再降恒大評級至「CCC」 稱其未償付風險正上升

中國恒大 （03333） 負面消息不斷，早前旗下子公司出現商票逾期付款、資產被凍結等事宜，評級機構亦連環將恒大降級。國際評級機構標普不足兩周，再將恒大、恒大地產及天基控股的信用評級由「B-」下調兩級至「CCC」，展望負面，指出恒大的未償付風險正在上升，而且流動性的流失快於此前預期。

同時，標普將恒大發行、天基控股擔保的美元票據長期發行評級由「CCC+」下調至「CCC-」。

標普下調恒大評級至B-，直指融資渠道轉弱，看【下一頁】

標普指，中國恒大面臨挑戰的根本原因是融資渠道，而貸方可能會進一步收緊敞口，金融機構對恒大融資渠道的約束或超出預期。

標普指，恒大的未償付風險不單為2022年大量債券到期，也有包括未來12個月要償付銀行和信託貸款，以及其他債務。

標普稱，留意到集團出現合同付款糾紛的事件正在增加，而資產凍結數量逐步增加為流動性緊張的信號。該機構預期，未來12個月恒大有2400億元人民幣的票據和應付賬款需要處理，其中約1000億人民幣於今年到期。

而恒大已加快資產銷售以償還債務，今年已籌集了超過80億美元。

標普上周一（7月26日）將恒大的信用評級，由「B+」下調兩級至「B-」。

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