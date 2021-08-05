【教育雙減】教輔行業因監管重創 外媒：騰訊、軟銀等初創投資者探討收回投資

▲ 外媒報道指，猿輔導和作業幫的投資者如軟銀、騰訊等正探討收回投資。

內地校外培訓行業因政策新規重挫，外媒報道，此前投資中國教輔初創公司的基金，正在與顧問商討收回資本的事宜。近期投資「猿輔導」、「作業幫」的一些基金正在進行磋商，包括軟銀（Softbank，日：9984）願景基金、Tiger Global、DST Global、騰訊 （00700） 、GIC和淡馬錫等。

報道指，投資者正在考察協議中涉及企業非法經營或出現法律變更情況下允許贖回資本的條款。不過，作業幫表示投資者沒有要求贖回股權。

字節跳動旗下大力教育將裁員 停運部份業務【下一頁】

內地官方上月出台教育「雙減」（減輕學生作業負擔和校外培訓負擔）新規，要求學科類培訓機構登記為非營利性機構、不得上市融資、嚴禁佔用節假日休息日及寒暑假組織學科類培訓，令相關機構遭受重擊。

知情人士指，這些公司的投資者正與顧問討論，公司會否同意避免法律程序，退還部分投資。猿輔導在去年10月曾經融資22億美元，估值達到155億美元，作業幫則在去年12月籌集16億美元。

猿輔導的學生就讀人次達到370萬，並且有3萬僱員。而作業幫則有5000萬日活躍用戶，以及3.5萬僱員。知情人士也指，中國教育部的官員正努力避免出現大規模解僱。

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編輯：陳健婷