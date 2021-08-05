【疫苗接種】新地「齊齊打疫苗」千萬大抽獎已有逾120萬人登記參加　apm成首個商場參與外展疫苗接種服務

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新鴻基地產 （00016） 旗下apm成為首個商場參與政府外展疫苗接種服務，周四（5日）為約300名在觀塘區工作的商戶、租戶和員工接種疫苗，參與者來自超過50間公司和機構，包括管理apm的啟勝管理、apm及觀塘區主要商廈的租戶，及附近的政府部門，公務員事務局局長聶德權與新地執行董事郭基泓更親臨打氣。同日新地「齊齊打疫苗 日日有獎抽」千萬元大抽奬亦在apm舉行頒獎禮，並由聶德權和郭基泓攜手頒發。
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新地早前推出「齊齊打疫苗 日日有獎抽」千萬元大抽奬，至今已有超過120萬已接種疫苗人士登記參加，亦自7月1日開始，送出獎品予近4,000名幸運兒。
新地於今年7月及8月連續62日舉行「齊齊打疫苗 日日有獎抽」千萬元大抽奬，每日送出112份豐富獎品，包括iPhone 12連數碼通5G的一年月費計劃、新地旗下酒店宅度假住宿套票等，總值超過1,000萬元，已接種兩針疫苗的合資格人士可在 8月31日中午12時前登記參加抽獎。
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