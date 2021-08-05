【疫苗接種】新地「齊齊打疫苗」千萬大抽獎已有逾120萬人登記參加　apm成首個商場參與外展疫苗接種服務

▲ 公務員事務局局長聶德權與新地執行董事郭基泓頒獎予新地大抽獎的得獎者。

新鴻基地產 （00016） 旗下apm成為首個商場參與政府外展疫苗接種服務，周四（5日）為約300名在觀塘區工作的商戶、租戶和員工接種疫苗，參與者來自超過50間公司和機構，包括管理apm的啟勝管理、apm及觀塘區主要商廈的租戶，及附近的政府部門，公務員事務局局長聶德權與新地執行董事郭基泓更親臨打氣。同日新地「齊齊打疫苗 日日有獎抽」千萬元大抽奬亦在apm舉行頒獎禮，並由聶德權和郭基泓攜手頒發。

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新地早前推出「齊齊打疫苗 日日有獎抽」千萬元大抽奬，至今已有超過120萬已接種疫苗人士登記參加，亦自7月1日開始，送出獎品予近4,000名幸運兒。

新地於今年7月及8月連續62日舉行「齊齊打疫苗 日日有獎抽」千萬元大抽奬，每日送出112份豐富獎品，包括iPhone 12連數碼通5G的一年月費計劃、新地旗下酒店宅度假住宿套票等，總值超過1,000萬元，已接種兩針疫苗的合資格人士可在 8月31日中午12時前登記參加抽獎。

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