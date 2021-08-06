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【美國疫情】公鹿NBA奪冠遊行爆疫 威斯康星確診急升

環球社會熱點 08:30 2021/08/06

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東岸的密爾沃基公鹿擊敗西岸的鳳凰城太陽，相隔50年後再成為NBA總冠軍。

美國國家籃球協會（NBA）總決賽上月舉行，東岸的密爾沃基公鹿擊敗西岸的鳳凰城太陽，相隔50年後再成為NBA總冠軍。大量球迷聚集市中心參與公鹿奪冠遊行，事後威斯康星州密爾沃基爆疫，新增近500宗相關確診。

【NBA總決賽】公鹿4比2擊敗太陽 50年後再成總冠軍 【下一頁】

數以萬計的球迷上月23日湧至密爾沃基（Milwaukee）市中心參與冠軍遊行，同時一目睹希臘怪物「字母哥」Giannis Antetokounmpo等公鹿球星的風采。

公鹿暌違50年後再奪NBA總冠軍，讓公鹿球迷興奮地聚集狂歡。球迷參與冠軍遊行時更排得密密麻麻，大部分人都沒有戴口罩。

密爾沃基衛生官員約翰遜（Kirsten Johnson）周二（3日）證實，有491個確診或疑似患者曾到場觀看公鹿NBA賽事，或曾經前往主場外的公鹿打氣區。

【東京奧運】字母哥伸出援手 私人贊助希臘大力士 【下一頁】

當局未有斷定上述所有患者的感染源頭與公鹿NBA奪冠遊行或賽事有關，但強調不論是在何時，有民眾大規模聚集就會導致病毒散播。

當局表示威斯康星州截至當日共有310個新冠患者住院，較上月同期的74人急增至超過4倍。

約翰遜更表示，她已經與多個娛樂場所研究收緊防疫措施，包括要求民眾入場參與活動前需出示陰性檢測結果或疫苗接種證明。

責任編輯：鄭錦玲

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