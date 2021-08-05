【輝瑞疫苗】打第3劑抗體可增11倍 有效抗Delta變種

多國準備為民眾接種第3劑新冠疫苗，而輝瑞藥廠正向美國申請授權第3劑。輝瑞周三（4日）發表研究結果，指接種第3劑輝瑞疫苗後產生針對Delta變種病毒的水平，可較僅接種兩劑輝瑞疫苗多11倍。

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輝瑞（Pfizer）共安排23人參與研究，其中11人年齡介乎18至55歲，12人年齡介乎65至85歲。研究結果顯示18至55歲群體當中，接種第3劑後產生針對Delta變種（印度首先發現）的抗體，較僅接種兩劑疫苗多5倍。

而65至85歲群體當中，接種第3劑後產生針對Delta變種的抗體，更較僅接種兩劑疫苗多11倍。但上述研究結果未經同行審閲或於期刊發布。

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輝瑞科學總監及全球研發總裁 多爾斯滕（Mikael Dolsten）形容第3劑研究數據鼓舞，稱接種兩劑疫苗半年後的免疫力逐漸減弱，打第3劑最多有助提高中和抗體水平100倍。

輝瑞研究也發現，接種第3劑後針對新冠原始病毒株及Beta變種（南非首先發現）的抗體水平同樣顯著提高。

另外，輝瑞也更新一項涉及全球4.4萬人的研究結果，顯示打完兩劑輝瑞疫苗6個月内的整體有效率為91%，疫苗預防新冠肺炎重症的有效率為97%。

責任編輯：鄭錦玲