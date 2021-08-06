【業績︱手遊股】IGG上半年少賺44%息14.5仙　COO：未成年用戶佔比不足0.1%、監管對公司影響不大（第二版）

▲ IGG上半年少賺44%息14.5仙 《王國紀元》MAU增至2000萬

IGG （00799） 上半年盈利為5.8億元，按年跌44%，若撇除投資心動有限公司等移動互聯網及遊戲相關領域的相關收益逾8,800萬元，主營業務利潤為4.89億元。IGG擬派中期息14.5仙，不計去年同期特別息，按年跌42.2%。

市場近期關注內地政府對遊戲行業的規管，首席運營官徐元表示，目前的監管趨嚴主要是為了保護未成年人，而IGG推出的主要都是重度遊戲，目標用戶是成年人，目前未成年人遊戲用戶比重不超過0.1%，相信新的監管趨勢未有對其遊戲產生特別大的影響。

徐元表示，若未來會推出針對少兒的遊戲，如休閒類或RPG類遊戲，或會酌情考慮是否會將該遊戲在中國上線，或將營銷重心放在其他國家，但IGG並不擅長製作這種遊戲，亦沒有類似遊戲準備推出。

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徐元又指，目前來自中國市場的收入佔比為兩成，而公司在全球兩百多個國家運營遊戲，監管、政策各方面的轉變，在很多國家亦會出現，公司一直都有遵守。

徐元透露，IGG內部有三十多款遊戲在研發，全年會有超過二十款遊戲推出，包括末日類、科幻類題材遊戲。而不擅長的運動類、RPG類遊戲，會透過投資來覆蓋。

期內，總收入按年增33%至32.37億元，創中期收入歷史新高，主因得益於經典遊戲《王國紀元》強勁的收入貢獻，及新增長引擎《時光公主》帶來的收入增量。

公司王牌遊戲《王國紀元》遊戲註冊用戶達4.4億，MAU（月活躍用戶數）由2020年年底1,370萬持續攀升至2,000萬，創歷史新高，月均流水亦處於4.8億元的歷史高位水平。上半年來自《王國紀元》的收入達27.4億元，按年增33%，佔總收入84.6%。

至於去年下半年正式上綫的《時光公主》，截至6月底止，遊戲註冊用戶逾980萬，MAU100萬，月流水突破3,400萬元，上半年錄得的收入由去年同期7.4萬颷升至1.6億元。

按地區劃分，來自北美、亞洲及歐洲市場的收入分別佔集團收入的36%、35%及22%。

展望未來，IGG將持續加大對遊戲研發及運營人才的投入，同時，將繼續在全球範圍拓展戰略投資，擴充集團產品線。

（第二版更新管理層回應）

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編輯：袁諾曦、梁安琪