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【業績︱手遊股】IGG上半年少賺44%息14.5仙　《王國紀元》MAU增至2000萬

股市 19:23 2021/08/05

分享：

IGG上半年少賺44%息14.5仙　《王國紀元》MAU增至2000萬

IGG （00799） 上半年盈利為5.8億元，按年跌44%，若撇除投資心動有限公司等移動互聯網及遊戲相關領域的相關收益逾8,800萬元，主營業務利潤為4.89億元。IGG擬派中期息14.5仙，不計去年同期特別息，按年跌42.2%。

官媒再批遊戲業「稅務應與傳統行業適度看齊」，看【下一頁】

期內，總收入按年增33%至32.37億元，創中期收入歷史新高，主因得益於經典遊戲《王國紀元》強勁的收入貢獻，及新增長引擎《時光公主》帶來的收入增量。

公司王牌遊戲《王國紀元》遊戲註冊用戶達4.4億，MAU（月活躍用戶數）由2020年年底1,370萬持續攀升至2,000萬，創歷史新高，月均流水亦處於4.8億元的歷史高位水平。上半年來自《王國紀元》的收入達27.4億元，按年增33%，佔總收入84.6%。

至於去年下半年正式上綫的《時光公主》，截至6月底止，遊戲註冊用戶逾980萬，MAU100萬，月流水突破3,400萬元，上半年錄得的收入由去年同期7.4萬颷升至1.6億元。

按地區劃分，來自北美、亞洲及歐洲市場的收入分別佔集團收入的36%、35%及22%。

展望未來，IGG將持續加大對遊戲研發及運營人才的投入，同時，將繼續在全球範圍拓展戰略投資，擴充集團產品線。

相關文章：

【監管跌市】人民日報發文要求加強保護年輕人網絡世界、未提遊戲業　騰訊反彈逾2%

【業績｜手遊股】IGG多賺逾6成兼派股息連特別息53.4仙　股價跌逾11% （第二版）

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編輯：袁諾曦

港股 IGG（00799） 新經濟股

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