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【網民熱話】公屋商場驚現「中檔次高級餐廳」　網民：公屋人這麼有錢？！

理財智慧 09:00 2021/08/07

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 香港地少人地，網上有不少人都說「住公屋是人生贏家」，近日有網民在討論區發帖，稱最近到秀茂坪商場工作，突然發現一間「中檔次高級餐廳」，從圖中可見一個「鋸扒餐」售價為100多元，事主驚訝這麼貴的餐廳都可以開在公屋商場，還要「爆晒場」，反而大快活大家樂就沒甚麼人吃，事主驚道：「公屋人這麼有錢？！」

    點擊圖片放大
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【網民熱話】雨傘放餐廳門口被偷 幸得好心餐廳東主借雨傘 網民:轉用縮骨遮啦　【下一頁

帖文一出，不少人都稱公屋商場有很多這些餐廳，更笑言「住私樓的就每個月用一萬多、二萬元供樓，住公屋的就每個月拿一萬多、二萬元吃喝玩樂」、「住公屋向來有錢，你有沒有聽過公屋富戶，有沒有聽過私樓富戶」、「樓主像大鄉里出城似的」、「下次都是穿套西裝才進去」。

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責任編輯：黃苑筠

秀茂坪 餐廳 扒餐 公屋 商場

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