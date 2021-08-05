  • 28°C
香港時間 : 2021805日 (四) 19:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫苗優惠】總商會次輪疫苗抽獎送出590萬獎品　2部Benz房車仍未送出

Hot Talk 19:13 2021/08/05

分享：

總商會總裁梁兆基（左）向上一輪贏得平治C系列房車的幸運兒頒發獎品換領信。

香港總商會今天舉行第二輪「香港做得到！幸運大抽獎」，送出總值超過590萬元、共1,005份大獎，包括多份車票及現金券，至於首輪抽獎後餘下的2部、各值50.4萬元的平治房車，今輪抽獎則未有送出。所有幸運兒即將收到短訊通知中獎，完整得獎名單將於稍後刊登在幸運抽獎活動網站。

第二輪抽獎送出超過1000份獎品，包括：港鐵全年車票（總值160萬元）、置地廣場購物禮券（總值95萬元）、英皇戲院電影禮券（總值41.6萬元）、數以百份購物、餐飲和現金禮券，以及數十份酒店住宿。

總商會疫苗抽獎逾100萬人參加 送出4300萬元獎品、包括3部平治房車（附登記網址）｜詳見【下一頁】

首輪抽獎活動的過千位得獎者，過去數周已陸續領取獎品。贏得平治C系列房車的幸運兒趙小姐表示，能夠在活動抽中平治房車，實在讓她興奮萬分。

總商會疫苗抽獎仍有5輪　仍有2架平治房車未送出

總商會總裁梁兆基表示，總商會稍後還有5輪抽獎，送出數以千份獎品，包括其餘2架平治房車及2張國泰航空商務客位機票。

總商會7輪疫苗抽獎的舉行日期為：7月22日、8月5日、8月19日、9月2日、9月16日、9月23日及9月30日。

相關文章：

【疫苗優惠】信和向接種青少年送贈合共400萬元獎學金、名額20個　　9月2日起接受登記

【疫苗優惠】香港戲院商會抽獎送每人365張電影禮券　名額5個

 

疫苗 梁兆基 機票 平治 港鐵 住宿 國泰航空 香港 商會 香港總商會

上一篇文章

【業績︱手遊股】IGG上半年少賺44%息14.5仙　《王國紀元》MAU增至2000萬

下一篇文章

【劉慕裳摘銅】港隊一日奪兩奧運獎牌　劉慕裳空手道奪銅牌獲恒基送125萬獎金
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】阿里美股高港1.5%　夜期升5點　北水重新吸資25億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股高港1.5%　夜期升5點　北水重新吸資25億（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【中國巴菲特】段永平罕有出手買入騰訊　揚言「再跌再買多些」
【中國巴菲特】段永平罕有出手買入騰訊　揚言「再跌再買多些」
【電子消費券】網傳不能用消費券買超市現金券　政府澄清：可以買超市現金券
【電子消費券】網傳不能用消費券買超市現金券　政府澄清：可以買超市現金券
【恒指夜期＋北水】北水走資逾11億沽騰訊　繼續買車股　恒指夜期升7點（不斷更新）
【恒指夜期＋北水】北水走資逾11億沽騰訊　繼續買車股　恒指夜期升7點（不斷更新）
【HSBC滙豐】滙豐加薪挽留人才　初級投行員工年薪加至78萬元
【HSBC滙豐】滙豐加薪挽留人才　初級投行員工年薪加至78萬元