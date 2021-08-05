【疫苗優惠】總商會次輪疫苗抽獎送出590萬獎品　2部Benz房車仍未送出

▲ 總商會總裁梁兆基（左）向上一輪贏得平治C系列房車的幸運兒頒發獎品換領信。

香港總商會今天舉行第二輪「香港做得到！幸運大抽獎」，送出總值超過590萬元、共1,005份大獎，包括多份車票及現金券，至於首輪抽獎後餘下的2部、各值50.4萬元的平治房車，今輪抽獎則未有送出。所有幸運兒即將收到短訊通知中獎，完整得獎名單將於稍後刊登在幸運抽獎活動網站。

第二輪抽獎送出超過1000份獎品，包括：港鐵全年車票（總值160萬元）、置地廣場購物禮券（總值95萬元）、英皇戲院電影禮券（總值41.6萬元）、數以百份購物、餐飲和現金禮券，以及數十份酒店住宿。

總商會疫苗抽獎逾100萬人參加 送出4300萬元獎品、包括3部平治房車（附登記網址）｜詳見【下一頁】

首輪抽獎活動的過千位得獎者，過去數周已陸續領取獎品。贏得平治C系列房車的幸運兒趙小姐表示，能夠在活動抽中平治房車，實在讓她興奮萬分。

總商會疫苗抽獎仍有5輪 仍有2架平治房車未送出

總商會總裁梁兆基表示，總商會稍後還有5輪抽獎，送出數以千份獎品，包括其餘2架平治房車及2張國泰航空商務客位機票。

總商會7輪疫苗抽獎的舉行日期為：7月22日、8月5日、8月19日、9月2日、9月16日、9月23日及9月30日。

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