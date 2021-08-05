【大行點睇】旺季爆疫情 短期難通關 大摩維持對行業建設性看法

Delta病毒入侵澳門，澳門政府即日公布要求全民檢測及收緊出入境限制等抗疫政策，毫無疑問澳門賭業收入大受影響，尤其8月為暑假旺季，而瑞銀認為若無發現新確診，8月底可能會重新放寬邊境措施。

【濠賭股】澳門7月賭收按年升5.3倍 稍遜市場預期【見下頁】

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不過，大摩發表研究報告指，預期中港澳不會在短期內通關，但相信最終賭收和EBITDA都會回復至疫情前水平，現時投資者擔心內地與澳門的疫情，將維持一段長時間，影響濠賭股表現。該行更為現時澳門情況作出三個悲觀假設，惟在基本假設下，該行相信，澳門積壓的博彩需求仍然強勁，而在關口延遲通關的預期下，2023年經常性EBITDA料較疫情前的2019年為高，因成本減少、內地GDP增長，以及無其他替代品，因此維持對行業建設性看法，首選銀河娛樂（00027）及永利澳門（01128）。

走勢上，賭濠股連跌多日後，今日見反彈。金沙中國（01928）、銀河娛樂（00027）及新濠國際（00200）分別升3%、2.4%及1.5%。

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記者：郭秀慧