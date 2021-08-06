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【疫市求生】發展新零售不夠快不夠錢？　周生生教路： 先試行再調節

商業 14:00 2021/08/06

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周生生旗下品牌EMPHASIS及Promessa亦分別於今年及明年各增一間分店，針對日常佩戴及年輕人市場。（周生生Facebook圖片）

自新冠疫情爆發後，網購熱潮在本港急速成長，令傳統零售商重新思考門市的經營模式，新零售成為大方向。周生生亦以新零售為發展重心，其港澳台區區域總經理李敏姬表示，最大的困難是追趕速度。

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她解釋，當顧客購物的習慣、行為改變後，品牌要盡快跟上速度，才可以提供顧客想要的體驗。因此，同一時間需要執行很多新想法，對企業資源運用構成壓力。周生生則採取「先試行，再調節」的方法，先推出項目部分功能，讓顧客體驗。一方面可試水溫，了解顧客對於新服務的想法，並再作改良，又可以把資源集中在顧客喜歡的項目上。

另一個挑戰就是如何培訓員工，李敏姬坦言每名員工亦未必想「變」，最重要的是讓他們見證成功的案例。品牌挑選一至兩間分店作試點，由該店的銷售人員先掌握新技能，再到其他分店提供培訓。

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攻年輕人市場　Promessa由產品系列變專門店

周生生亦行「多品牌」策略，旗下品牌EMPHASIS及Promessa亦分別於今年及明年各增一間分店，針對日常佩戴及年輕人市場。李解釋，周生生主要客群年齡層介乎於40至50歲左右，而Promessa則會是20多歲至30多歲。由產品系列之一，發展至有潛力開設獨立專門店，周生生瞄準Promessa可以吸納年輕客群，「降低年輕人踏入珠寶店的門檻及壓力。」

針對年輕人市場，門店更提供訂製鑽戒服務，整隻戒指由設計、材質及鑽石款式亦可自訂；部分鑽石更會有360度實拍片段，可以仔細地看到鑽石的亮度、色澤等。李敏姬解釋：「香港客人不介意畀貴少少，反而追求有更好的服務及體驗」，而訂製鑽戒服務就正正迎合客人希望有更多選擇的心態。

《ET贏商》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

記者：葉泳珊

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