【Dark Mode】打破手機續航力迷思！　研究實測Dark Mode延長手機續航力效果

▲ 有坊間傳言指，只要將手機調較至Dark Mode，便可節省電池電力的消耗。但近日有外國研究指，在特定場景時開啟Dark Mode，並不會對電池壽命起太大作用。（Apple官網 )

現時大多智能電話都有Dark Mode功能，有坊間傳言指，只要將手機調較至Dark Mode，便可節省電池電力的消耗。但近日有外國研究指，在特定場景時開啟Dark Mode，並不會對電池壽命起太大作用。

美國普渡大學（Purdue University）研究人員指，將手機切換至Dark Mode不會對耗電量產生重大影響。事實上，大部分人會使用自動亮度調節的設定，一般手機在室內的亮度大約在30%至40%之間。若在此情況下，將手機切換至Dark Mode，平均只會節省手機3%至9%的電量。研究又指，如果用戶的手機屏幕亮度一直設定在100%，突然切換至 Dark Mode ，則可節省約39至47%電量，是相當正常的效果。

惟研究人員利用 Google Pixel 2、Pixel 4、Pixel 5 和 Motorola Moto Z3 4 款智能手機測試了 6款應用程式，分別是計數機、Google Calendar、Google Map、 Google Phone和YouTube。研究指出，在計算6款應用程式的耗電量時，Android手機的電池消耗功能，其實並無考慮過手機是否正開啟Dark Mode，手機續航力也不會因使用Dark Mode而減少。

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研究亦表示，用戶可能是出於屏幕亮度或美觀而選擇使用Dark Mode，省電並非主要原因。據外媒Android Authority報道，由於該功能在當今電子產品及應用程式中普及，相信日後或會出現更多有關Dark Mode的研究。

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責任編輯：張凱琳