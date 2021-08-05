【TikTok】與Snapchat、Facebook一決高下　TikTok擬試推限時動態功能

▲ 社交媒體TikTok近日也證實，正在試行新功能TikTok Stories，以吸引更多用戶加入TikTok平台，及豐富創作者創作模式。

限時動態（Stories）似乎已成為所有社交平台不可缺少的功能之一。社交媒體TikTok近日也證實，正在試行新功能TikTok Stories，以吸引更多用戶加入TikTok平台，及豐富創作者創作模式。

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據外媒The Verge報道，TikTok Stories的功能與其他社交平台推出的Story功能類似，主要會在使用者發布24小時後自動刪除，使用者也可查看動態的瀏覽人數。而與其他平台最不一樣的，是用戶可在彼此的動態上公開地留言及互動，發布者也可知道查看其動態的的用戶，是否正在關注其帳戶。

TikTok發言人其後亦證實相關消息，表示新功能是為提供創作者更多和粉絲互動的方式。他指出，該平台一直嘗試助創者者，為TikTok社區帶來新的創意，並期望不斷提升TikTok的用戶體驗。The Verge指出，為符合TikTok平台以影片為主的形式，目前該功能似乎只允許用戶上傳影片。惟TikTok目前拒絕透露現時支援TikTok Stories的地區及其他具體資訊。

事實上，Snapchat是最早推出限時動態的平台，Instagram隨即亦更新類似功能，才逐漸演變成現在這股流行的風潮，其後Facebook、Twitter、Youtube、Netflix等都接力推出限時動態。不過近日Twitter的限時動態功能在推出8個月後，因成效不佳在日前宣布關閉，令業界更期待此次TikTok新功能是否能成功推行。

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責任編輯：張凱琳