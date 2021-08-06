  • 29°C
香港時間 : 2021806日 (五) 09:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【樓市熱話】中同老婆從事地產　稱土瓜灣樓是「送錢入袋」　事主感似傳銷　網民：香港地買哪裡不賺錢？

理財智慧 09:00 2021/08/06

分享：

除了自住外物業都是一種投資工具，近日就有網民在討論區發帖，稱自己近日參加了同學聚會，其中一個中學同學老婆從事地產，一直推銷他說買土瓜灣樓是「送錢入袋，冇得輸」，令事主嘆：「成餐飯感覺似傳銷多過同學聚舊」。

【樓市熱話】男友月入80k 同居費用全負擔 30K女友零付出 網民抱打不平　【下一頁

事主經歷：

  •  
    • 點擊圖片放大
    +6
    +5

 

帖文一出引來網民熱議，不過不少網民都認為事主同學不無道理，「買那裡都賺，土瓜灣樓要買正地鐡站附近唐樓又被人收購才會送錢入袋，否則這四五年也是升二成左右」、「其實土瓜灣也幾好住，加上有地鐵，都算方便，有民生店鋪又多食肆，大型屋苑少一點，考慮買半新樓自住也可以」、「 他又沒有騙你，香港地買哪裡不會賺錢？（超級豪宅除外），你買幾百萬的樓盤，其實是賺。不過他硬要推銷又是討厭的」、「香港買那裡都賺，視乎多還是少，一邊收租一邊升值，讓房屋為你工作」、「沙中線通車，加上啟德千億發展區效應，土瓜灣很難不升值，位處真九龍巿區又這麼有潛力，的確是值得投資」。

同場加映：

 

 

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

物業 地產 土瓜灣 中學

下一篇文章

【樓市熱話】家姐同公屋仔結婚　男方只付3萬元禮金　卻要求母親幫忙付首期　更揚言不幫就不嫁
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【薈藍價單】青衣薈藍價錢曝光　首批單位64伙　折實最平388.8萬起
【薈藍價單】青衣薈藍價錢曝光　首批單位64伙　折實最平388.8萬起
【樓市熱話】男友月入80k 同居費用全負擔 30K女友零付出 網民抱打不平
【樓市熱話】男友月入80k 同居費用全負擔 30K女友零付出 網民抱打不平
【教主駕到】McCafé夥教主Anson Lo攜手推「粉紅教主」冰雪特飲 大型廣告牌打卡位明天起再現尖沙咀 神徒們不能錯過
【教主駕到】McCafé夥教主Anson Lo攜手推「粉紅教主」冰雪特飲 大型廣告牌打卡位明天起再現尖沙咀 神徒們不能錯過
【消費券熱話】$7罐頭粟米變收$587 批評藥房「趁亂收多錢」 網民建議報警或海關
【消費券熱話】$7罐頭粟米變收$587 批評藥房「趁亂收多錢」 網民建議報警或海關
BNO移民英國=免費移民? 顧問：不要抱「唔執輸」心態 呢3大因素要考慮
BNO移民英國=免費移民? 顧問：不要抱「唔執輸」心態 呢3大因素要考慮
【香港奪銅】香港女子乒乓球隊勇奪奧運銅牌 恒基恒生齊送逾570萬元獎金 杜凱琹單人已累獲逾185萬元
【香港奪銅】香港女子乒乓球隊勇奪奧運銅牌 恒基恒生齊送逾570萬元獎金 杜凱琹單人已累獲逾185萬元