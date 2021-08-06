【樓市熱話】中同老婆從事地產　稱土瓜灣樓是「送錢入袋」　事主感似傳銷　網民：香港地買哪裡不賺錢？

除了自住外物業都是一種投資工具，近日就有網民在討論區發帖，稱自己近日參加了同學聚會，其中一個中學同學老婆從事地產，一直推銷他說買土瓜灣樓是「送錢入袋，冇得輸」，令事主嘆：「成餐飯感覺似傳銷多過同學聚舊」。

【樓市熱話】男友月入80k 同居費用全負擔 30K女友零付出 網民抱打不平 【下一頁】

事主經歷：

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帖文一出引來網民熱議，不過不少網民都認為事主同學不無道理，「買那裡都賺，土瓜灣樓要買正地鐡站附近唐樓又被人收購才會送錢入袋，否則這四五年也是升二成左右」、「其實土瓜灣也幾好住，加上有地鐵，都算方便，有民生店鋪又多食肆，大型屋苑少一點，考慮買半新樓自住也可以」、「 他又沒有騙你，香港地買哪裡不會賺錢？（超級豪宅除外），你買幾百萬的樓盤，其實是賺。不過他硬要推銷又是討厭的」、「香港買那裡都賺，視乎多還是少，一邊收租一邊升值，讓房屋為你工作」、「沙中線通車，加上啟德千億發展區效應，土瓜灣很難不升值，位處真九龍巿區又這麼有潛力，的確是值得投資」。

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責任編輯：黃苑筠