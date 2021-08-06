【疫市求生】珠寶業失旅客生意陷寒冬　周生生疫下拓新零售分店吸本地客（有片）

▲ 盡管零售市道未算明朗，但周生生去年底開始籌備開設新零售店舖。（黃建輝攝）

疫情迫使零售商快速應對新常態，特別是飽受衝擊的珠寶業。據《2020-21年全球鑽石報告》，去年有2成的鑽石零售是來自網上渠道，但報告認為，消費者對實體門市仍有需求，他們重視在店內看見、觸摸珠寶，講求面對面的溝通及建議。

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本港的情況亦十分相近，故珠寶老字號周生生近年積極把品牌年輕化，同時完善綫上綫下的購物體驗。周生生港澳台區區域總經理李敏姬認為，本港顧客不介意支付溢價，但希望有更好的服務及銷售建議。

她透露，由於疫情靠穩，今年上半年周生生的銷售額有一定增長，集中於自用市場，但婚嫁市場則維持疲弱。盡管零售市道未算明朗，但周生生去年底開始籌備開設新零售店舖，最終在今年5月落戶黃大仙。

李敏姬續指：「要吸引本地顧客，必須要讓顧客感覺品牌與他們有連繫。」故黃大仙店起用本地90後藝術家設計店內的壁畫，呈現社區特色。同時，店內亦加入不少互動元素，例如虛擬求籤等。今年內周生生將會在本港續增設一間有藝術元素的旗艦級門店；而澳門亦會增設兩間。

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記者：葉泳珊