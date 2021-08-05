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【長和系業績】長和售鐵塔資產收920億元　李澤鉅列5大優先行動、可持續發展是生意非合規

股市 18:37 2021/08/05

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【長和系業績】長和售鐵塔資產收920億元　李澤鉅列5大優先行動、可持續發展是生意非合規

長和 （00001） 公布半年業績，期內完成出售歐洲電訊鐵塔資產6項交易中的5項，並已收回63億歐元。長和預期年底或明年初可完成全數交易，所得款額達100億歐元（約920億港元）。長和主席李澤鉅在業績發布會稱款項會有5大優先用途，除了以往公布用於股份回購、減少債務，也會在電訊市場尋找整合機會、投資回本期較佳的零售商鋪、增加帶來穩定收入的投資。

長和在業績公告重申，鐵塔交易所得的100億歐元，86億歐元為現金、14億為Cellnex股份，現時除了英國以外的交易已經完成，累收63億歐元，當中43億歐元在上半年入帳。

長和從今年3月起約動用4.6億元回購，李澤鉅稱，不少款項於6月才到手，回購行動會繼續。

長和半年多賺41%、加派息3成至0.8元 李澤鉅：若無意外全年可維持增速，可見【下一頁】

雖然近期多地疫情反覆，李澤鉅指出，上半年零售、港口業務都有好增長，認為疫情終會過去，對前景審慎樂觀。

被問及公司可持續發展策略，李澤鉅稱，對不少公司而言可持續發展是合規議題，對長和卻是新生意來源。他舉例，港燈將由生產電力定位為生產清潔空氣；電動車普及需要電網發展，為長建、長和帶來投資機會；長建也會投資太陽能、風電等再生能源，並以氫氣作為「電池」，儲存其他能源的成果。

同日長和系動向：

【長和系業績】長實李澤鉅：經濟正復甦市況不錯　啟德住宅項目所有單位有海景

【長和系業績】長實半年純利增三成、中期息增兩成至0.41元　李澤鉅料樓市中長綫平穩向好

【長實】ESR全購長實多隻REITs管理人ARA集團　總代價405億元（附短片）

其他長和系業績：

【業績│公用股】長建半年純利增長5%至30億元、中期息增至0.69元　李澤鉅：疫情最壞影響已過

【業績│公用股】電能半年純利增11%、中期息增至0.78元　霍建寧：續物色投資機會

【業績│公用股】港燈半年多賺8.5%、中期息維持15.94仙　海上LNG接收站料2022年投產

【大行報告】大摩調升長建電能目標價　惟憂規管重設削盈利前景

【長和系業績】長江生命科技半年多賺15%不派息　續加快黑色素瘤疫苗研發步伐

【長和系業績】TOM集團半年虧損收窄至6183萬元　最新持WeLab7.97%股權

記者：麥德銘

港股 可持續發展 太陽能 電力 李澤鉅 長和（00001）

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【中芯業績】中芯國際上季多賺4倍 上調全年收入增長、毛利率目標至30%

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