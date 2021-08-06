【大灣區】團結香港基金發表研究　大灣區生活圈成新趨勢

▲ 市民認同大灣區生活圈在近年漸漸形成了新趨勢，但移居前提是能保有香港的醫療服務及社會福利。 （資料圖片）

團結香港基金發表了以《民意研究及分析：粵港澳大灣區發展機遇》為題的研究。居住方面，市民認同大灣區生活圈在近年漸漸形成了新趨勢，但移居前提是能保有香港的醫療服務及社會福利。

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調查顯示，不少受訪市民願意移居到大灣區生活，50.7%成受訪者表示，與5年前相比，他們認為有興趣到大灣區生活的香港人是「多了」，約26.4%表示「少了」，反映出大部分受訪的香港市民認為到大灣區生活不像以往那麼罕見。而對於生活的地點，香港市民似乎還是傾向於地理位置較近和居住空間較寬敞的城市（見表二）。在1012位受訪者中，約1成5的人認為香港人最有興趣到中山退休；近4成市民認為香港人最有興趣到深圳工作，其次則是廣州和珠海，分別有13.3%和7.3%，可見大灣區9個城市中，受香港人歡迎的熱門移居地點還是離不開某兩三個。

不過，保有香港的醫療服務及社會福利，才是吸引香港人移居到大灣區生活的重要因素，近300名受訪者選擇了這項作為增加他們移居大灣區的最主要措施。

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責任編輯：李智美