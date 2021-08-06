【台灣有樂@iM網欄】接種了第一劑疫苗 身體狀況良好

上個星期二(7月27日)的一大早，一位台灣朋友打來問我預約好打疫苗了沒？我完全反應不過來，不知道發生什麼事。聽到我猶豫不決的聲音，我朋友叫我立刻打開健保快易通（手機應用程式）預約接種疫苗，我電話一掛上就立即去辦理。打開健保快易通的首頁，就會清楚看到公費疫苗預約欄目，只要按下去跟着指示輸入資料，然後再選擇地點、日期和時間就可以了。

全程只需幾分鐘，非常方便。我選擇在7月30日的下午4點，在離我家沒多遠的恆安國小進行接種。其實我自己不是台灣人，而台灣還有很多人到現在還沒有接種第一劑疫苗，所以真的沒有想過會這麼快就可以接種疫苗。從我知道可以預約到預約完成，都只是10分鐘以內的事，事情有點來得太快，我要隔了一陣子才完全接受到。

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為了方便台灣市民接種疫苗，所以除了醫院及診所之外，還有借用其他場地，例如表演中心等等。另外，現在都是暑假期間，所以很多學校的禮堂也都被借用作疫苗注射會場，包括我預約的地點也是小學的禮堂。當天我提前10分鐘就到達，從入口開始，已經有工作人員為注射疫苗的民眾提供協助。

從入口到真正注射疫苗，中間要經過幾個關卡。首先要確保入場人士的身份，所以必須要檢查身分證和健保卡。再來就是要量度體溫。然後要核對健保卡資料，以確保是真的有預約注射，之後才可以進入注射會場。到達會場之後，護理人員會先確定預約人是否清楚知道自己接種的是什麼疫苗，然後會提醒接種後的注意事項，尤其特別叮囑有某些症狀必須要給早就醫和要觀察28天。當一切都清楚之後，就會進行疫苗注射。

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說真的，在打之前真的很緊張，為我注射的護理人員還跟我開玩笑說緊張的人不會覺得痛，在我心想是不是在騙我的時候，護理人員就跟我說已經打完了，我才驚覺真的一點感覺都沒有。到底是真的不會痛？還是因為我太緊張所以沒感覺？我真的不知道，反正打完我就坐在一旁休息，觀察一下有沒有注射完之後的即時副作用。

有已經注射過的朋友分享，在注射前及後都要喝大量的水，所以我自己準備了1公升的水，在注射完疫苗之後馬上把1公升的水喝完。沒想到喝完之後我開始有點暈，腳還有點抖，我立即通報現場的護理人員，護理人員立即為我檢查心跳及血壓，發現一切正常，說我可能太緊張，叫我多作休息觀察，所以一般人逗留15分鐘就可以離開，我卻留在會場30多分鐘。之後護理師再來查探我狀況，看我沒什麼才讓我回家。

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回家之後我持續喝大量的水，喝到一個程度是我每小時都要上洗手間。然之後的兩天我幾乎什麼都不做，只有吃飯睡覺及上洗手間。不知道是不是我真的喝了太多水，還是我的機能反應就只有這樣，在我打完疫苗後的48小時，我確實是有一點點像得感冒時的肌肉酸痛，還有就是體溫有達37度，其他都沒什麼，而且那段時間胃口特別好。反正我現在身體狀況是好好的，希望12個星期之後打第二劑的狀況跟這次一樣就好了。

其實整個打疫苗過程及之後48小時的觀察我都有用影片記錄低，所以希望大家之後可以去我「