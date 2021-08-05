【劍擊X科技】AI改善劍擊運動員表現　Microsoft香港夥初創即時分析數據

港隊運動員在東京奧運2020接連獲取佳績，是次奧運更展示到不同科技如何協助運動員提升表現。除了在奧運會上，本港運動員近年亦積極採用新科技，以配合訓練計劃。以香港劍擊界為例，就採用了人工智能（AI）及物聯網（IoT）等科技收集、分析實時數據，助提升表現及改進訓練計劃。

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微軟（Microsoft）香港表示，與本地初創RaceFit合作以先進數據分析改善劍擊運動員表現。其中RaceFit研發一套配備輕便九軸感應器的運動套裝，記錄運動員的動態。

感應器收集動態數據後，隨即傳送到該初創在Microsoft企業級雲端運算平台Azure運行的Fitness Ability Measurement System（FAMS）

並借助Azure的人工智能技術，FAMS的演算法可得出運動員在力量、耐力、靈活性、協調能力及平衡力等數據

從而協助教練更全面分析運動員的表現，並指出須改進的領域

例如箭步站姿時應調整膝蓋的方向

而教練可為運動員制定專屬的訓練方案，更可遙距監察運動員的練習進度。

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促皇馬數碼轉型 分析訓練動作

此外，Microsoft另有在全球各地協助運動員提升表現，包括與全球最大足球球會之一的皇家馬德里合作，以數據和數碼科技推動球會轉型，協助教練為運動員度身訂造其訓練策略。教練可透過 GPS 裝置和在雲端運行的軟件，紀錄和分析每個運動員在訓練中的動作。

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責任編輯：張寶燕