▲ 【比亞迪1211】比亞迪：從未表示向Tesla供應刀片電池

內地媒體上周四（5日）報道指，比亞迪 （01211） 將於明年第二季開始向Tesla（美：TSLA）供應「刀片電池」，而具備「刀片電池」的Tesla車型已進入C樣測試階段。比亞迪上周對消息不予置評，於本周三（11日）向內媒表示，從來沒向媒體表示將向Tesla供應「刀片電池」，也未表示「刀片電池」將用於Model Y。

刀片電池屬於比亞迪自行研發的電動車鐵電池產品，相對主流三元鋰電池，雖然能量密度較低，但比亞迪的刀片電池以狹長方式排列，續航里程不輸三元鋰電池，也更安全。

比亞迪今日股價表現反覆，最新跌0.4%，暫報268.8元。

比亞迪：全系純電動車已換裝刀片電池 正積極擴張產能，可見【下一頁】

7月汽車總銷量約5.74萬輛，較去年同期上升83%，其中新能源汽車銷量約5萬輛，按年增加2.34倍。比亞迪今年累計汽車總銷量按年升6成至30.4萬輛，新能源汽車佔67%，銷量按年增長1.7倍。

產量方面，7月總產量接近6萬輛，按年升9成；本年累計產量約31.35萬輛，按年增加65%。

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編輯：陳健婷