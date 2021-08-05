【香港奪銅】香港女子乒乓球隊勇奪奧運銅牌 恒基恒生齊送逾570萬元獎金 杜凱琹單人已累獲250萬元

今屆東京奧運，本港運動員表現出色，獎牌大豐收，繼早前劍撃選手張家朗在男子花劍個人賽為香港勇奪金牌；游泳運動員何詩蓓更史無前例勇奪兩面獎牌，先後於女子200米自由泳及女子100米自由泳獲銀牌。香港女子乒乓球隊也於周四（5日）出戰東京奧運團體賽銅牌戰，三位成員杜凱琹、蘇慧音及李皓晴最終以場數3：1擊敗德國摘銅，成功奪取香港女子乒乓球隊歷來首面奧運獎牌，亦是港隊今屆運第4面獎牌。

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恒生銀行（00011）表示，衷心祝賀香港乒乓球運動員在東京奧運會獲得佳績，在乒乓球女子團體賽事摘下一面銅牌，打破香港有史以來在奧運會比賽同類項目中的最好成績。為表揚他們奮力拚搏和堅毅不屈的體育精神，恒生今日宣布將頒發港幣320萬元特別獎金予出戰奧運會的香港乒乓球隊。

恒基地產（00012）旗下的「恒基精英運動員嘉許計劃」，也將向香港女子乒乓球隊頒發港幣250萬元獎金。

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事實上，杜凱琹早前在女單乒乓球賽得第5名，同時跟隊友黃鎮廷在女子乒乓球賽混雙項目獲第5名，以上兩項比賽已獲兩筆獎金合共約62.5萬元，連同女團獎金，杜凱琹今屆於奧運總獎金已過250萬元。

人稱「水哥」的恒生銀行前傳訊及可持續發展總監張樹槐（Walter）於社交媒體表示，原來以上三位香港女子乒乓球隊員杜凱琹、蘇慧音及李皓晴全是出「恒生乒乓球學院」 的畢業生，而「水哥」則是這學院的聯合創辦人，他表示，對於香港土生土長女乒團創造輝煌歷史，感到十分雀躍。





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記者：陳詠妍