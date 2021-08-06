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【東京奧運】8屆競走傳奇 51歲西班牙選手終告別

環球社會熱點 09:05 2021/08/06

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東京奧運賽事步入尾聲，不少老將仍繼續在奧運賽場發光發熱。現年51歲的西班牙競走選手加西亞於周五（9日），參加男子50公里競走決賽。是次為加西亞第8次參加奧運，他曾於去年接受訪問，指東奧會最後一次參加奧運。

8屆老將東京奧運破澳洲奧運記錄 62歲馬術選手屢奪獎 【下一頁】

加西亞（Jesus Angel Garcia）於1992年首次參加奧運會，當時他成績位列第10。之後每一屆奧運皆有參與，當中成績最好是2008年北京奧運，當時他以3小時44分08秒成績取得位列第4。今屆競走賽事中，不少選手在加西亞首次亮相奧運會後出生，因此加西亞被外媒稱為競走傳奇。

自成為運動員以來，加西亞不斷參加其他國際賽事，已經是13屆錦標賽老將，分別為1993年德國錦標賽中獲得50公里競走冠軍，1997年取得競走世界盃冠軍，以及同年於希臘錦標賽奪銀。加西亞在2009年，憑個人最佳成績3小時41分37秒，在柏林錦標賽中3度取得亞軍。

代表3國戰8屆奧運 46歲體操長青樹東京奧運淚別賽場 【下一頁】

加西亞的運動員職業生涯已維持近30年，他去年接受訪問表示，東京奧運會是最後一次參加奧運50公里競走比賽，自己會在東京退休。加西亞在2019年多哈錦標賽中取得第8名佳績，更勝於另外2名西班牙年輕選手，當時多哈佳績令他對東奧充滿信心。

責任編輯：李俊儀

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