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【東京奧運】頒獎叫錯烏克蘭做ROC 奧組委道歉

環球社會熱點 18:21 2021/08/05

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烏克蘭選手Marta Fiedina與Anastasiya Savchuk（路透社圖片）

東京奧運周三（4日）的韻律泳雙人賽事頒獎禮上，東京奧組委工作人員竟擺烏龍，將獲得銅牌的烏克蘭選手誤稱為俄羅斯奧委會（ROC）選手。烏克蘭事後並無提出抗議，但奧組委仍就事件致歉。

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周三的韻律泳雙人項目決賽上，ROC選手羅馬申娜（Svetlana Romashina）與科列斯尼琴科（Svetlana Kolesnichenko）以總分195.9079分摘金。中國選手黃雪辰與孫文雁以總分192.4499分奪得銀牌。而烏克蘭選手Marta Fiedina與薩夫丘克（Anastasiya Savchuk）以總分189.4620分摘銅。

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奧組委人員於頒獎禮上分別以日文、英文和法文介紹選手，在使用法文介紹銅牌得主時，犯下口誤稱她們來自ROC而非烏克蘭。

東京奧組委發言人高谷正哲為事件致歉，他表示今次完全屬於運作失誤（ an operational mistake）。雖然其他人都留意到這個錯誤，而負責宣布的工作人員亦即時糾正，他仍要再次鄭重向烏克蘭隊表示歉意。

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東京奧組委是次犯下錯誤十分敏感，皆因俄羅斯2014年吞併克里米亞，與烏克蘭近年的關係緊張。俄羅斯今年4月更在接壤烏克蘭邊境及黑海地區增強軍事部署，導致區域緊張局勢升溫。

俄羅斯電視台直播7月23日的東京奧運開幕禮時，在烏克蘭運動員進場時更直接切換畫面至廣告，直至下一隊進場才重新返回開幕禮直播畫面。

責任編輯：鄭錦玲

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