【石油股】美國原油庫存意外增加 油價連日下挫 油股無運行？

踏入8月，國際油價連日下跌，加上美國原油庫存意外增加，拖累油股受壓，當中中石油（00857）今日跌2.4%、中石化（00386）則跌0.6%。

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據美國能源信息署（EIA）公布，截至7月30日止，美國上周原油庫存按周意外轉增362.6萬桶，至總存量4.4億桶，市場原預期續降310.2萬桶。與此同時，投資者憂慮變種新冠病毒傳播對影響全球復甦，對能源需求帶來壓力，導致油價持續下跌，倫敦布蘭特期油最新報每桶70.87美元，本周累跌7.2%，紐約期油每桶報68.74美元，本周累跌6.9%。

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記者：郭秀慧