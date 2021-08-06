【東京奧運】第14日產生23金 田徑單日8金

東京奧運賽事已進入倒數階段，第14日將會有23枚金牌產生。田徑仍然是金牌大項，單日共有8面金牌，其中男女子4乘100米接力兩項會是最受關注的比賽，同時荷蘭女跑將哈桑亦會挑戰個人今屆次金。

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周五（6日）的田徑場上會有8個金牌比賽，男子4乘100米接力決賽中，在「閃電」保特（Usain Bolt）退休後，牙買加雖然仍以準決賽最快成績晉級決賽，但面對其他對手的追趕，未知能否3度蟬聯4乘100米的寶座。

同日亦會有女子4乘100米接力決賽，牙買加坐擁今屆女子100米頭三，雖然初賽當得傑克森（Shericka Jackson）出戰女飛人影蹤，但仍成功打入決賽，估計屆時必然出戰，與衛冕的美國女子隊分勝負。

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荷蘭女號將哈桑今屆矢志全取中長跑3金，現時已收獲3,000米金牌。雖然哈桑在1,500米準決賽未能做出最快成績，仍以小組第一順利周五出戰1,500米決賽。

港隊李慧詩失落女子凱林賽的獎牌後，會在周五的爭先賽出場，繼續爭取奪牌。

金牌及焦點賽事（香港時間）

田徑男子50公里競走決賽（04：30）

沙灘排球女子決賽（10：30）

拳擊男子81至91公斤重量級決賽（14：05）

場地單車女子爭先賽資格賽（14：30）

場地單車女子爭先賽32強賽（15：16）

田徑女子20公里競走決賽（15：30）

場地單車女子爭先賽復活賽（15：58）

場地單車女子麥迪遜賽決賽（16：15）

場地單車女子爭先賽16強賽（17：06）

場地單車男子爭先賽決賽（17：50）

足球女子決賽 瑞典對加拿大（18：00）

草地曲棍球女子決賽 荷蘭對阿根廷（18：00）

現代十項全能最後一項比賽（18：30）

乒乓球男子團體決賽（18：30）

空手道男子形決賽（19：05）

空手道女子61公斤級組手決賽（19：40）

空手道男子75公斤組手決賽（19：50）

田徑女子標槍決賽（19：50）

田徑男子5,000米決賽（20：00）

攀石女子全能難度決賽（20：10）

田徑女子400米決賽（20：35）

田徑女子1,500米決賽（20：50）

田徑女子4乘100米決賽（21：30）

田徑男子4乘100米決賽（21：50）

摔角男子74公斤自由式決賽（時間待定）

摔角男子125公斤自由式決賽（時間待定）

摔角女子53公斤自由式決賽（時間待定）

責任編輯：吳漢培