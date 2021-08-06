  • 28°C
香港時間 : 2021806日 (五) 08:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【東京奧運】第14日產生23金 田徑單日8金

環球社會熱點 08:05 2021/08/06

分享：

東京奧運賽事已進入倒數階段，第14日將會有23枚金牌產生。田徑仍然是金牌大項，單日共有8面金牌，其中男女子4乘100米接力兩項會是最受關注的比賽，同時荷蘭女跑將哈桑亦會挑戰個人今屆次金。

【東京奧運】各國選手口罩邊款最靚 中國排第幾？ 【下一頁】

周五（6日）的田徑場上會有8個金牌比賽，男子4乘100米接力決賽中，在「閃電」保特（Usain Bolt）退休後，牙買加雖然仍以準決賽最快成績晉級決賽，但面對其他對手的追趕，未知能否3度蟬聯4乘100米的寶座。

同日亦會有女子4乘100米接力決賽，牙買加坐擁今屆女子100米頭三，雖然初賽當得傑克森（Shericka Jackson）出戰女飛人影蹤，但仍成功打入決賽，估計屆時必然出戰，與衛冕的美國女子隊分勝負。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【東京奧運】澳洲打破日本壟斷 滑板男子公園賽奪金 【下一頁】

荷蘭女號將哈桑今屆矢志全取中長跑3金，現時已收獲3,000米金牌。雖然哈桑在1,500米準決賽未能做出最快成績，仍以小組第一順利周五出戰1,500米決賽。

港隊李慧詩失落女子凱林賽的獎牌後，會在周五的爭先賽出場，繼續爭取奪牌。

金牌及焦點賽事（香港時間）

田徑男子50公里競走決賽（04：30）
沙灘排球女子決賽（10：30）
拳擊男子81至91公斤重量級決賽（14：05）
場地單車女子爭先賽資格賽（14：30）
場地單車女子爭先賽32強賽（15：16）
田徑女子20公里競走決賽（15：30）
場地單車女子爭先賽復活賽（15：58）
場地單車女子麥迪遜賽決賽（16：15）
場地單車女子爭先賽16強賽（17：06）
場地單車男子爭先賽決賽（17：50）
足球女子決賽 瑞典對加拿大（18：00）
草地曲棍球女子決賽 荷蘭對阿根廷（18：00）
現代十項全能最後一項比賽（18：30）
乒乓球男子團體決賽（18：30）
空手道男子形決賽（19：05）
空手道女子61公斤級組手決賽（19：40）
空手道男子75公斤組手決賽（19：50）
田徑女子標槍決賽（19：50）
田徑男子5,000米決賽（20：00）
攀石女子全能難度決賽（20：10）
田徑女子400米決賽（20：35）
田徑女子1,500米決賽（20：50）
田徑女子4乘100米決賽（21：30）
田徑男子4乘100米決賽（21：50）
摔角男子74公斤自由式決賽（時間待定）
摔角男子125公斤自由式決賽（時間待定）
摔角女子53公斤自由式決賽（時間待定）
責任編輯：吳漢培

相關文章

【東京奧運】南韓女排3比2險勝土耳其 爆冷躋身4強
2021/08/04
【東京奧運】南韓女排3比2險勝土耳其 爆冷躋身4強
【東京奧運】女子滑板公園賽好有愛 暖心事一籮籮
2021/08/05
【東京奧運】女子滑板公園賽好有愛 暖心事一籮籮
【東京奧運】分享自己比賽片段出事 女飛人被IG刪文兼封帳
2021/08/05
【東京奧運】分享自己比賽片段出事 女飛人被IG刪文兼封帳
【東京奧運】英選手嫌伙食似「冷飯」 以為住緊監獄
2021/08/05
【東京奧運】英選手嫌伙食似「冷飯」 以為住緊監獄
【東京奧運】8屆老將破澳洲奧運記錄 62歲馬術選手屢奪獎
2021/08/05
【東京奧運】8屆老將破澳洲奧運記錄 62歲馬術選手屢奪獎

你可能感興趣

【東京奧運】南韓女排3比2險勝土耳其 爆冷躋身4強
18:40 2021/08/04
【東京奧運】南韓女排3比2險勝土耳其 爆冷躋身4強
【東京奧運】女子滑板公園賽好有愛 暖心事一籮籮
10:58 2021/08/05
【東京奧運】女子滑板公園賽好有愛 暖心事一籮籮
【東京奧運】分享自己比賽片段出事 女飛人被IG刪文兼封帳
13:36 2021/08/05
【東京奧運】分享自己比賽片段出事 女飛人被IG刪文兼封帳
運動 奧運會 李慧詩 牙買加 空手道 單車 乒乓球 美國 東京

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（08月06日 時間08:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【東京奧運】以色列最年輕獎牌得主 19歲跆拳道美女仙氣十足(多圖)
【東京奧運】以色列最年輕獎牌得主 19歲跆拳道美女仙氣十足(多圖)
新型冠狀肺炎全球疫情（08月06日 時間08:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月06日 時間08:00）
【東京奧運】俄羅斯被罰禁賽 隊名點解叫ROC？
【東京奧運】俄羅斯被罰禁賽 隊名點解叫ROC？
【東京奧運】英選手嫌伙食似「冷飯」 以為住緊監獄
【東京奧運】英選手嫌伙食似「冷飯」 以為住緊監獄
【東京奧運】各國選手口罩邊款最靚 中國排第幾？
【東京奧運】各國選手口罩邊款最靚 中國排第幾？
【移民澳洲】擴大避風港簽證 接納BNO申請
【移民澳洲】擴大避風港簽證 接納BNO申請