【銀色債券】銀債若抽中12手 3年有望賺息逾1.2萬元

▲ 銀債明天公布分配結果，市料人均約有11至12手。

銀色債券明天（8月6日）公布分配結果，市料老友記平均獲發12手（每手1萬元），而包底息為3.5厘，每手3年可穩賺1050元。若捧場客在銀債抽中12手，又長揸3年至到期日，按理保本賺息12600元。據金管局於上周五（7月30日）公布的初步統計資料，今次接獲約25.7萬人入飛，而發行額又加碼至300億元計，按理人均只有11手，最多或分配到12手。

想知歷年銀債認購反應與銀行推銀債退款優惠，可按下圖了解

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

至於政府今次發行第6批銀債，丁財兩旺闖新高，共吸金約679.7億元，市料逾379.7億元為向隅資金，下周二（10日）開始退還，兩間中資行已搶閘推銀債退款優惠，率先於本周二（3日）搶灘的信銀國際，公布推活期息優惠，新客享1.5厘，門檻1萬元新資金，上限5萬元。翌日輪到工銀亞洲出招，搶定期存款，開立188天（約6.3個月）最高享0.6厘年息，入場費為10萬元新錢，以300萬元封頂。兩行皆要求附帶條件才享最高特惠息。

而比併半年定期存款年息，目前罕現5冠王，集友、大眾財務、建行亞洲、富邦及南商皆有0.75厘，當中以集友的起存額為20萬元，上車銀碼最易。

工銀推港元定存息0.6厘 搶吸銀債向隅資金【下一頁】

此外，早前中銀香港（02388）旗下個人數字金融產品部副總經理周國昌曾說，今年銀色債券認購反應熱烈，經該行認購金額及人數均創新高，總認購人數較去年上升8成，而總金額更突破該行銀債及iBond（04246）的歷史紀錄。

中銀香港預計，以去年市場整體認購人數為基準，同樣上升8成推算，估計今年整體認購人數可突破25萬人，而以發行額增至300億元計算，預計每人平均分配到12手。

周國昌又說，旗下客戶主要經分行申請，使用手機銀行認購的人數亦持續上升，為去年的3倍。由於低息環境將會持續，相信客戶會長期持有銀色債券收息。

相關文章：【人民幣定期存款】3中小行猛加息 半年人民幣定存息最高2.65厘

【英鎊定期存款】英鎊定存10厘息罕現五冠王 中資行罕有搶吸英鎊

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪