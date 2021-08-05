【精明理財】快手曾跌穿80元 股民網上開Post 贈興 網民：幾年後應該可以翻家鄉

快手(01024) 周四（5日）上市滿6個月，合共有38億股快手股票解禁，佔總發行的股本約94%，近日股價瘋狂下瀉，繼昨日急挫15%後，今日（6日）再跌逾4%，收報84.9元，盤中更一度失守80元，低見78.6元。快手自今年2月上市，招股價為115元，首日開市報388元，曾經升至417.8元，今日收市價較最高位跌超過75%，有網民在討論區發文，題為「哇 買左快手的 有福了」諷剌買了快手股票的網民。

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貼文一出後，討論區一片腥風血雨，有不少網民都看淡快手的前景，認為股價仍有下調的空間：「現在仍有3000多億港元市值，我認為1000億左右才是較合理的水平」、「當日上市時候已經溢價，再加上鐘擺理論，所以才炒到300多元，我認為只值70元左右」同時有網民擔心可能會打擊短視頻行業：「之前曾打擊遊戲和補習行業，可能下一個打擊的是短視頻，到時股價一定再受壓」

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有網民建議以此為戒，指：「日後對於沒有盈利又有虧損的高市值的公司申請上市，投資者便要更小心」也有網民建議不需要急於放售快手股票，：「當日因為中概股過份炒賣，現在只是慢慢回到合理的水平。新公司需要過程，正如中芯國際，當年招股價2.69，等10年左右曾經見過30多元。如果一間公司有心做的話，而投資者又願意等的話，幾年後應該可以『翻家鄉』」

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撰文 : 陳佳恩