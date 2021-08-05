【教育股監管】字節跳動旗下大力教育將裁員　停運部份業務

▲ 字節跳動旗下大力教育將裁員 停運部份業務

內地監管出台教育雙減政策後，有教育企業開始轉型。字節跳動旗下的教育品牌大力教育亦進行調整，包括裁員、停止營運部份學習軟件等。內媒引述知情人士指，大力教育旗下瓜瓜龍、清北網校、你拍一等項目都開始實行N+2的補償計劃，部分人員轉崗或投到新項目中，素質教育和檯燈硬件部門暫時受影響較小。

字節跳動回應旗下教育業務裁員時指，N+2裁員屬實，關停少部分業務，部分人員轉崗或投到新項目中。

高途指機構上課時間減少70%，公司整改後仍可開課，看【下一頁】

據指，大力教育向3至8歲孩子提供AI動畫課程的瓜瓜龍開始裁撤輔導老師，計劃在8月底前裁撤50%以上的體驗課輔導老師。向3至12歲孩子提供思維動畫課程的你拍一、以及面向4至12歲孩子的外教英語一對一業務GOGOKID也已經下架了應用，接下來將停止運營。

此外，面向中小學的雙師直播大班課清北網校暫時下線了所有初中階段系統課程，也停止了所有外部渠道的體驗課廣告投放。有知情人士指，清北網校接下來將暫停初中階段的招生，也將開始裁撤體驗課輔導老師，不過會繼續服務已經報名的用戶。

另外，網上流傳大力教育管理團隊發佈的公告，又指「今天的離別是為了更好的未來」。

▲ 網上流傳大力教育管理團隊發佈的公告

內媒早前報道，有字節跳動教育板塊員工發布朋友圈稱「字節跳動的教育板塊全部裁掉」。字節跳動及後回應消息不實。

相關文章：

【教育股風暴】新東方取消董事會會議及業績發佈 股價再跌半成

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

編輯：袁諾曦