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【大行點睇】大和首予小鵬「買入」評級　新P5轎車為全球首款搭載光學雷達車款　料在第四季引起市場關注

股樓投資 17:56 2021/08/05

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大和發表研究報告，首予小鵬汽車(09868)「買入」評級，目標價200元。該行認為小鵬在以下姆方面表現優於同行，包括更快推出和交付新車型、開發自動駕駛軟件和更新其能力。該行預料公司將在明年可實現盈利，料其2022至2030年間盈利年均複合增長達65%。

報告稱，本年至今內地新能源車競爭加劇，傳統內燃汽車品牌加快生產新能源車，準備捕捉市場份額。不過，小鵬汽車領先同業，能夠較快開發及付運新車款；有能力開發全方位自動駕駛軟體及更新其ADAS系統XPILOT。其即將發布P5轎車高端版本，將配備光學雷達支持市區行駛，屬全球首款配備光學雷達及量產車款，料該車款今年第四季將引發市場興趣。

 

 

大行對小鵬汽車評級及目標價：

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撰文 : 周兆邦

小鵬汽車－W（09868） 港股

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