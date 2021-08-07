【職場熱話】盤點職場上最怕遇到十種人　「金手指」最多人講　某英文名令人討厭？

在職場久了，總會遇到些討厭的人。近日在討論區，就有網民以「職場上最怕遇到甚麼人？」為題發帖收集大家的意見，事主拋磗引玉，稱自己最怕遇到雙面人，就是那種人前人後不同樣的。人前，裝著很友善；人後，說話沒禮貌不尊重人。不管男女都有這種人，事主覺得這種人是職場上最討厭的人。帖文引來大批網民分享自己意見，不少人都覺得背後說人壞話很討厭，亦有網民稱某一個英文名的人很討厭。

【職場熱話】文職女穿長褲上班 竟遭男同事質問 嘆「難道不穿裙子上班都是罪？」 【下一頁】

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責任編輯：黃苑筠