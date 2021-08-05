【無密碼登入】Google推新驗證身份技術　簡化登入流程

Google日前在官方網誌釋出全新Google Identity Services身份驗證服務，透過單一軟件開發套件（SDK）提供兩個身分驗證API（應用程式介面），主要提供予開發者自由選用。Google用戶未來登入各種App及網站時，將無須輸入密碼，只需要一個按鍵便可完成所有流程，同時保障安全。

Google指，該身份驗證服務提供兩個身分API，包括常見的登入按鈕Sign in with Google，以及新驗證方式One Tap。

常見的Google帳戶登入按鈕，允許透過Google帳戶登入第三方的App及網站

One Tap就是會在網頁底部彈出登入確認按鈕，並且不會轉移到輸入密碼的頁面，避免進入黑客製作的偽冒網頁，從中截取用戶的資料

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Google表示，其只需要最少的代碼即可完成，不會佔據容量。惟因系統限制，One Tap不支援iOS瀏覽器及Safari等平台。

Google又強調，新服務不僅更安全，還省去多記一組密碼的風險，同時加快用戶跨網站登入，提升註冊速度等。Google舉例指，已安裝相關功能的Reddit論壇，新用戶註冊數量與轉換率提高接近2倍。

責任編輯：張寶燕