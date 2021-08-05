【九置1997】吳天海：下半年租金收入仍有壓力　難評估消費券刺激作用

政府於8月1日向市民派發首期2000元電子消費券，零售市道近日轉旺。九龍倉置業 （01997） 主席吳天海在業績記者會上指，受電子消費券帶動，市場氣氛轉熱，但仍難以評估刺激作用。他又指，雖然零售市道最壞情況已過，但從業主角度，下半年租金收入仍有下行壓力。

吳天海指出，銷售額慢慢回升，在低基數效應下，上半年同比有不俗增幅，但仍未重返2019年疫情前水平。他相信零售市場最黑暗的時期已過，但從業主角度，租金陸續下調，隨著新租值陸續反映在新租約上，下半年租金收入仍有下行壓力。

消費券利8月表現

吳天海又稱，受惠電子消費券及港隊奧運佳績帶動，市面氣氛轉熱鬧，但單靠一、兩日表現，難以作長期指標。不過，他相信8月會有不錯表現，原因是此前部分市民因為消費券延後消費。

對於瑞銀報告指海港城及時代廣場實際空置率分別為16%及18%，遠高於集團公布，吳天海解釋相信因為雙方計算方法不同所致，集團一向以面積及租金角度計算空置率，而非經營情況。

另外，吳天海又預計，下半年全面通關機會不大，在恢復通關前，零售及酒店業務仍受壓。他稱，疫情下不少人轉行，而且未有新人入行，未來聘請人手將會成為酒店業最大挑戰。

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編輯：吳敏芳