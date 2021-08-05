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【監管風暴】原來業務被禁轉型又被質疑 教培企業前無去路後有追兵？

股樓投資 17:33 2021/08/05

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早前中央對教育行業推出雙降政策，學科類教培行業受到嚴格監管，原本主業是學科教培的公司紛紛尋求轉型，早前好未來（TAL）及新東方（01797）便推出針對小學生的課後托管服務，不過A股豆神教育（300010）公布進行業務轉型後，卻由於相關業務的質素及純利，引發監管部門關注。昨日（4日）豆神教育公布將由原來語文學科服務全面轉向非學科類服務，主打藝術、通識、戲劇及影視，並成立新品牌「豆神美育」。

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不過業務轉型卻引起監管關注，昨晚深交所發關注函，要求公司就4個問題回應，一是主推業務具體內容及是否已取得相關的業務資格、二是豆神美育就讀學生人數及原來學員學費的處理、三是公司負債率偏高，是否有足夠資金開展新業務、四是新業務對公司盈利未來貢獻。

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撰文 : 謝克迪, CFA

好未來教育（TAL Education Group，美：TAL） 新東方—S（09901） 豆神教育（深：300010） 深圳證券交易所 教育行業 A股

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