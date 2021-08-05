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【異動股】京東方精電一度急升逾16%　傳有望加入蘋果供應鏈

股樓投資 17:36 2021/08/05

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據內媒報道，蘋果公司（美：AAPL）為新款iPhone尋找更多中國供應商。有知情人士稱，京東方精電（00710）或在本季度獲得蘋果批准，最快將在下個季度開始為iPhone 13系列提供OLED顯示屏。此外，銀河證券認為，液晶面板價格上漲繼續超預期，主要原因為歐美新一輪財政刺激、部分企業維持居家辦公至2021第三季度，遠程辦公消費需求持續旺盛，品牌庫存維持低位，行業供需仍然趨緊。

京東方精電（00710）今日一度急升逾16%，收市仍升逾6%。集團上周已發盈喜，預期上半年純利將按年大幅增長不少於4倍，主要由於向內地客戶銷售的薄膜電晶體(TFT)和觸控屏顯示模組增加。

 

 

 

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撰文 : 周兆邦

京東方精電（00710） 港股

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